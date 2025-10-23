Суд продлил Роману Гринкевичу меру пресечения и уменьшил размер залога
Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения Роману Гринкевичу в виде содержания под стражей до 19 декабря. Залог составляет 69 миллионов 644 тысячи гривен по делу об аферах с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен.
Соломенский районный суд города Киева продлил меру пресечения Роману Гринкевичу, подозреваемому по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен, в виде содержания под стражей с правом внесения 69 миллионов 644 тысяч гривен залога до 19 декабря, передает УНН.
Детали
Суд продлил меру пресечения Роману Гринкевичу в виде содержания под стражей до 19 декабря с правом внесения 69 миллионов 644 тысяч гривен залога.
Напомним
17 января 2024 года ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности, об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.
18 января того же года сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роман Гринкевич был объявлен в розыск. 22 января стало известно, что Роман Гринкевич был задержан в Одессе при попытке выехать за пределы страны.
16 января 2025 года ГБР завершило расследование в отношении Игоря и Романа Гринкевичей по поставкам некачественной военной одежды для ВСУ. Ущерб государству составил более 1,1 млрд грн, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
