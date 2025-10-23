Суд продовжив Роману Гринкевичу запобіжний захід і зменшив розмір застави
Соломʼянський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу, підозрюваного у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд гривень, у вигляді тримання під вартою із правом внесення 69 мільйонів 644 тисяч гривень застави до 19 грудня, передає УНН.
Деталі
Нагадаємо
17 січня 2024 року ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.
18 січня тогож року сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук. 22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за межі країни.
16 січня 2025 року ДБР завершило розслідування щодо Ігоря та Романа Гринкевичів за постачання неякісного військового одягу для ЗСУ. Збитки держави склали понад 1,1 млрд грн, обвинуваченим загрожує до 15 років ув'язнення.
