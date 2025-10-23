Суд продовжив Роману Гринкевичу запобіжний захід і зменшив розмір застави

Соломʼянський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу у вигляді тримання під вартою до 19 грудня. Застава становить 69 мільйонів 644 тисячі гривень у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд гривень.