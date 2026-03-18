Суд отменил домашний арест футболисту Колеснику за драку с сотрудником ТЦК

Апелляционный суд города Киева отменил меру пресечения футболисту Данилу Колеснику и применил к нему личное обязательство. Об этом спортсмен сообщил в соцсети Instagram, передает УНН.

Как отметил Колесник, суд детально выяснил все обстоятельства дела, исследовал реальное развитие событий, проанализировал поведение каждого участника инцидента и заслушал объяснения сторон.

Я рассказал, как именно все происходило, кто кого преследовал, при каких обстоятельствах автомобиль ТЦК задел гражданского гражданина, а также подчеркнул, что этот инцидент был эмоциональной перепалкой между двумя мужчинами. Я также подчеркнул, что искренне уважаю Вооруженные силы Украины, всегда поддерживаю наших военных, защищаю женщин и не могу молчать, когда становлюсь свидетелем несправедливости или конфликта - заявил футболист.

Колесник и его сторона защиты заявили, что считают решение суда важным и справедливым. Отдельно футболист обратился к своим коллегам-спортсменам, которые публично осудили его действия.

Прошу вас быть объективными, взвешенными и помнить, что каждая ситуация имеет свои обстоятельства, которые требуют честного и беспристрастного анализа - говорится в его сообщении.

Также Колесник и его защита обратились с просьбой к народным депутатам взять на личный контроль это дело для обеспечения объективного и беспристрастного расследования.

Напоследок футболист обратился ко всем участникам этого инцидента.

Убежден, что пришло время прекратить эмоциональное обострение, которое не идет на пользу ни одной из сторон конфликта. Сейчас нужны спокойствие, мудрость и желание поставить точку в этой истории правовым и цивилизованным способом - резюмировал он.

24-летний нападающий второй команды ФК "Колос" Данил Колесник оказался в центре громкого инцидента. В сети опубликовали ролик, на котором видно, как футболист бьет военного. Впоследствии это видео было удалено.

Далее Колесник объяснил свое видение обстоятельств этого инцидента. По его словам, он вступился за гражданина, в отношении которого, по его убеждению, применялись неправомерные действия.

В связи с ситуацией, ФК "Колос" выразил официальную позицию относительно своего игрока и отстранил его от соревнований.

Суд избрал меру пресечения в отношении игрока футбольного клуба "Колос" Данила Колесника в виде ночного домашнего ареста.