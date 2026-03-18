Суд отменил домашний арест футболисту Колеснику за драку с сотрудником ТЦК

09:39 • 2640 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
09:19 • 7256 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне РФ против Украины для противодействия Китаю
07:35 • 14262 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине – что известно
Эксклюзив
17 марта, 22:26 • 23279 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
17 марта, 20:08 • 37724 просмотра
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
17 марта, 16:45 • 37205 просмотра
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 43631 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 37758 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
17 марта, 14:51 • 28789 просмотра
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
Эксклюзив
17 марта, 13:37 • 23591 просмотра
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
США готовятся ослабить санкции против Венесуэлы из-за нефтяного кризиса18 марта, 00:50 • 6676 просмотра
Трамп давит на медиа из-за освещения войны и угрожает санкциями за "неправильные" новости18 марта, 01:30 • 16253 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto06:05 • 24897 просмотра
У меня очень плохое предчувствие относительно влияния войны в Иране на Украину - Зеленский06:46 • 10977 просмотра
На реакторах Хмельницкой АЭС создали самый большой в мире мурал-вышиванкуPhoto07:06 • 9076 просмотра
публикации
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto06:05 • 24958 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 45405 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 62823 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 60140 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 74462 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Кайя Каллас
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Испания
Реклама
УНН Lite
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 20953 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 26189 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 31461 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 62823 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 36579 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Dassault Rafale
Еврофайтер Тайфун
Saab JAS 39 Gripen

Суд отменил домашний арест футболисту Колеснику за драку с сотрудником ТЦК

Киев • УНН

 • 1152 просмотра

Апелляционный суд Киева заменил домашний арест Даниила Колесника на личное обязательство. Футболист заявил о защите гражданского во время конфликта.

Фото: ФК "Колос-2"

Апелляционный суд города Киева отменил меру пресечения футболисту Данилу Колеснику и применил к нему личное обязательство. Об этом спортсмен сообщил в соцсети Instagram, передает УНН.

Детали

Как отметил Колесник, суд детально выяснил все обстоятельства дела, исследовал реальное развитие событий, проанализировал поведение каждого участника инцидента и заслушал объяснения сторон.

Я рассказал, как именно все происходило, кто кого преследовал, при каких обстоятельствах автомобиль ТЦК задел гражданского гражданина, а также подчеркнул, что этот инцидент был эмоциональной перепалкой между двумя мужчинами. Я также подчеркнул, что искренне уважаю Вооруженные силы Украины, всегда поддерживаю наших военных, защищаю женщин и не могу молчать, когда становлюсь свидетелем несправедливости или конфликта

- заявил футболист.

Колесник и его сторона защиты заявили, что считают решение суда важным и справедливым. Отдельно футболист обратился к своим коллегам-спортсменам, которые публично осудили его действия.

Прошу вас быть объективными, взвешенными и помнить, что каждая ситуация имеет свои обстоятельства, которые требуют честного и беспристрастного анализа

- говорится в его сообщении.

Также Колесник и его защита обратились с просьбой к народным депутатам взять на личный контроль это дело для обеспечения объективного и беспристрастного расследования.

Напоследок футболист обратился ко всем участникам этого инцидента.

Убежден, что пришло время прекратить эмоциональное обострение, которое не идет на пользу ни одной из сторон конфликта. Сейчас нужны спокойствие, мудрость и желание поставить точку в этой истории правовым и цивилизованным способом

- резюмировал он.

Контекст

24-летний нападающий второй команды ФК "Колос" Данил Колесник оказался в центре громкого инцидента. В сети опубликовали ролик, на котором видно, как футболист бьет военного. Впоследствии это видео было удалено.

Далее Колесник объяснил свое видение обстоятельств этого инцидента. По его словам, он вступился за гражданина, в отношении которого, по его убеждению, применялись неправомерные действия.

В связи с ситуацией, ФК "Колос" выразил официальную позицию относительно своего игрока и отстранил его от соревнований.

Напомним

Суд избрал меру пресечения в отношении игрока футбольного клуба "Колос" Данила Колесника в виде ночного домашнего ареста.

