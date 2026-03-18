09:39 • 3222 перегляди
Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
09:19 • 8484 перегляди
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
07:35 • 14663 перегляди
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
17 березня, 22:26 • 23623 перегляди
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
17 березня, 20:08 • 38015 перегляди
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
17 березня, 16:45 • 37346 перегляди
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
17 березня, 15:05 • 43724 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
17 березня, 15:05 • 37782 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
17 березня, 14:51 • 28805 перегляди
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
17 березня, 13:37 • 23609 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
Суд скасував домашній арешт футболісту Колеснику за бійку з працівником ТЦК

Київ • УНН

 • 1452 перегляди

Апеляційний суд Києва замінив домашній арешт Данила Колесника на особисте зобовʼязання. Футболіст заявив про захист цивільного під час конфлікту.

Фото: ФК "Колос-2"

Апеляційний суд міста Києва скасував запобіжний захід футболісту Данилу Колеснику і застосував щодо нього особисте зобовʼязання. Про це спортсмен повідомив в соцмережі Instagram, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Колесник, суд детально зʼясував усі обставини справи, дослідив реальний розвиток подій, проаналізував поведінку кожного учасника інциденту та заслухав пояснення сторін.

Я розповів, як саме все відбувалося, хто кого переслідував, за яких обставин автомобіль ТЦК зачепив цивільного громадянина, а також наголосив, що цей інцидент був емоційною перепалкою між двома чоловіками. Я також підкреслив, що щиро поважаю Збройні сили України, завжди підтримую наших військових, захищаю жінок і не можу мовчати, коли стаю свідком несправедливості чи конфлікту

- заявив футболіст.

Колесник і його сторона захисту заявили, що вважають рішення суду важливим і справедливим. Окремо футболіст звернувся до своїх колег-спортсменів, які публічно засудили його дії.

Прошу вас бути об’єктивними, зваженими та пам’ятати, що кожна ситуація має свої обставини, які потребують чесного й неупередженого аналізу

- йдеться в його дописі.

Також Колесник і його захист звернулись з проханням до народних депутатів взяти на особистий контроль цю справу задля забезпечення обʼєктивного та неупередженого розслідування.

Наостанок футболіст звернувся до всіх учасників цього інциденту.

Переконаний, що настав час припинити емоційне загострення, яке не йде на користь жодній зі сторін конфлікту. Зараз потрібні спокій, мудрість і бажання поставити крапку в цій історії в правовий і цивілізований спосіб

- резюмував він.

Контекст

24-річний нападник другої команди ФК "Колос" Данило Колесник опинився в центрі гучного інциденту. У мережі опублікували ролик, на якому видно, як футболіст б’є військового. Згодом це відео було видалено.

Далі Колесник пояснив своє бачення обставин цього інциденту. За його словами, він вступився за громадянина, щодо якого, на його переконання, застосовувалися неправомірні дії.

У зв’язку із ситуацією, ФК "Колос" висловив офіційну позицію щодо свого гравця та відсторонив його від змагань.

Нагадаємо

Суд обрав запобіжний захід щодо гравця футбольного клубу "Колос" Данила Колесника у вигляді нічного домашнього арешту.

Євген Устименко

