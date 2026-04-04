После 11 лет суда наследник вернул картину Модильяни, конфискованную во время нацистской оккупации

Киев • УНН

 • 5982 просмотра

Судья признал право наследников Оскара Штеттинера на полотно "Сидящий мужчина с тростью". Картину конфисковали в Париже во время нацистской оккупации.

Суд в Нью-Йорке постановил вернуть наследникам картину итальянского художника Амедео Модильяни, которая была конфискована во время нацистской оккупации Франции. Решение приняли после более чем десятилетия судебных разбирательств. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Судья Верховного суда Нью-Йорка Джоэл М. Коэн вынес решение в пользу наследников антиквара Оскара Штеттинера. Речь идет о картине "Сидящий мужчина с тростью" (1918).

Суд постановил, что именно эта работа принадлежала еврейскому антиквару до ее незаконного изъятия, соответственно Штеттинер является наследником картины.

Оскар Штеттинер владел картиной или, по крайней мере, имел преимущественное право владения ею до ее незаконного изъятия и он никогда добровольно от нее не отказывался 

– подчеркнул судья Верховного суда Нью-Йорка Джоэл М. Коэн.

Иск наследников был подан в Нью-Йорке в 2015 году. Они утверждали, что картину конфисковали из парижского магазина Штеттинера во время нацистской оккупации, а затем продали.

Дело оспаривала холдинговая компания International Art Center, которая контролируется арт-дилером Дэвидом Нахмадом. 

Компания приобрела картину на аукционе в 1996 году и хранила ее в Швейцарии. Кроме того, в судебных документах представители компании заявляли, что существуют сомнения относительно того, является ли эта картина той самой работой, которая принадлежала Штеттинеру.

После более чем 11 лет судебных разбирательств суд окончательно установил, что картина принадлежала Оскару Штеттинеру и была изъята незаконно. Соответственно, наследники получили право на ее возвращение.

Алла Киосак

