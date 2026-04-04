Після 11 років суду спадкоємець повернув картину Модільяні, конфісковану під час нацистської окупації

Київ • УНН

 • 10634 перегляди

Суддя визнав право спадкоємців Оскара Штеттінера на полотно "Сидячий чоловік з тростиною". Картину конфіскували в Парижі під час нацистської окупації.

Після 11 років суду спадкоємець повернув картину Модільяні, конфісковану під час нацистської окупації

Суд у Нью-Йорку постановив повернути спадкоємцям картину італійського художника Амедео Модільяні, яка була конфіскована під час нацистської окупації Франції. Рішення ухвалили після понад десятиліття судових розглядів. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

Суддя Верховного суду Нью-Йорка Джоел М. Коен виніс рішення на користь спадкоємців антиквара Оскара Штеттінера. Йдеться про картину "Сидячий чоловік з тростиною" (1918).

Суд постановив, що саме ця робота належала єврейському антиквар до її незаконного вилучення, відповідно Штеттінер є спадкоємцем картини.

Оскар Штеттінер володів картиною або, принаймні, мав переважне право володіння нею до її незаконного вилучення і він ніколи добровільно від неї не відмовлявся 

– наголосив суддя Верховного суду Нью-Йорка Джоел М. Коен.

Позов спадкоємців був поданий у Нью-Йорку у 2015 році. Вони стверджували, що картину конфіскували з паризької крамниці Штеттіннера під час нацистської окупації, а згодом продали.

Справу оскаржувала холдингова компанія International Art Center, яка контролюється арт-дилером Девідом Нахмадом. 

Компанія придбала картину на аукціоні у 1996 році та зберігала її у Швейцарії. Крім того, у судових документах представники компанії заявляли, що існують сумніви щодо того, чи є ця картина тією самою роботою, яка належала Штеттінеру.

Після більш ніж 11 років судових розглядів суд остаточно встановив, що картина належала Оскару Штеттінеру та була вилучена незаконно. Відповідно, спадкоємці отримали право на її повернення.

