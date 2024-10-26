Стратегическое значение: спикер ОТГ "Харьков" объяснил важность освобождения территории в районе Липцов
Киев • УНН
Спикер ОТГ «Харьков» объяснил важность удержания обороны в районе Липцов для защиты Харькова от российского наступления. ГУР и другие подразделения провели успешную операцию по освобождению лесного массива вблизи Липцов.
Если украинские военные держат оборону в районе Липцов, то соответственно россияне не могут продвигаться дальше и развивать свои захватнические намерения в отношении Харькова. Об этом заявил спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Романов объяснил важность освобождения территории в районе села Липцов.
Это важное направление, это Харьковское направление. Если мы держим оборону в районе Липцов, то соответственно противник не может продвигаться дальше и развивать свои захватнические намерения в отношении Харькова
Дополнение
16 октября ГУР сообщило, что подразделения активных действий ГУР «Артан», «Kraken» и Международный легион провели комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.
18 октября сообщалось, что воины подразделения «Братство» в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистилиот российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района. Успешная миссия создает условия для дальнейшего вытеснения россиян с севера Харьковщины.
24 октября спикер Нацгвардии Руслан Музычук сообщал, что участок фронта на севере Харьковщины удалось стабилизировать Силам обороны.