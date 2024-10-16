Зачистили 400 гектарів лісу і знищили майже полк окупантів: ГУР провело успішну операцію на півночі Харківщини - відео
Київ • УНН
Підрозділи ГУР "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон провели успішну операцію зі звільнення лісу біля Липців. Знищено 3 батальйони противника, взято полонених, створено умови для подальшого наступу.
Підрозділи активних дій ГУР "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон провели комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області. Успішна місія створює умови для подальшого витіснення росіян з півночі Харківщини. Про це УНН повідомляє з посиланням на ГУР.
Підрозділи активних дій ГУР МО України "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області
Повідомляється, що результат спланованих та сміливих дій українських розвідників — захоплення батальйонного району оборони противника, знищення 3 мотострілецьких батальйонів, загону "шторм" та розвідувальної роти 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу зс рф.
"Також під час штурмових дій взято в полон чергових московитів, що допоможе повернути з російської неволі захисників України. Після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного", - інформує ГУР.
ГУР зазначає, що особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13 бригади НГУ "Хартія" з незрівнянно низькими втратами.
"Це приклад чудової співпраці професійних спецпризначенців і лінійного підрозділу. Успішна місія ГУР створює умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківщини", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Генштаб повідомляв, що на Харківському напрямку ворог 11 разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.