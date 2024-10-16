Зачистили 400 гектаров леса и уничтожили почти полк оккупантов: ГУР провело успешную операцию на севере Харьковщины - видео
Киев • УНН
Подразделения ГУР «Артан», «Kraken» и Международный легион провели успешную операцию по освобождению леса возле Липцов. Уничтожено 3 батальона противника, взяты пленные, созданы условия для дальнейшего наступления.
Подразделения активных действий ГУР "Артан", "Kraken" и Международный легион провели комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области. Успешная миссия создает условия для дальнейшего вытеснения россиян с севера Харьковщины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУР.
Подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион осуществили комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области
Сообщается, что результат спланированных и смелых действий украинских разведчиков - захват батальонного района обороны противника, уничтожение 3 мотострелковых батальонов, отряда "шторм" и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса ВС РФ.
"Также во время штурмовых действий взяты в плен очередные московиты, что поможет вернуть из российской неволи защитников Украины. После зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцов положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко к безнадежному", - информирует ГУР.
ГУР отмечает, что особенностью операции стало то, что удалось завести пехоту 13 бригады НГУ "Хартия" с несравненно низкими потерями.
"Это пример замечательного сотрудничества профессиональных спецназовцев и линейного подразделения. Успешная миссия ГУР создает условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов с севера Харьковщины", - говорится в сообщении.
Дополнение
Генштаб сообщал, что на Харьковском направлении враг 11 раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.