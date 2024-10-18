Штурм Кругляківки: як спецпризначенці ГУР зачистили від росіян важливий район
Київ • УНН
Підрозділ "Братство" ГУР МО України за підтримки 77-ї бригади ЗСУ звільнив Кругляківку Куп'янського району. Операція тривала з 7 по 14 жовтня, ворог втратив більше взводу піхоти.
Воїни підрозділу "Братство" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили та зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району, передає УНН із посиланням на розвідку.
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За даними розвідки, операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року.
Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки ― штурм окупантів розвідники відбили і продовжили витискати противника.
"Завдяки професійним та сміливим діям спецпризначенців ГУР росіяни у Кругляківці втратили більше взводу піхоти - загарбників знищено у ближніх боях.
Під час штурму спецпризначенці змогли взяти російських окупантів у полон — отримано важливі розвідувальні дані. Поповнення обмінного фонду також допоможе повернути з московської неволі українських захисників", - йдеться у повідомленні.
У підсумку операції ворога вибито з населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновано, резюмували у ГУР.