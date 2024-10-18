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Штурм Кругляківки: як спецпризначенці ГУР зачистили від росіян важливий район

Київ • УНН

 • 18913 перегляди

Підрозділ "Братство" ГУР МО України за підтримки 77-ї бригади ЗСУ звільнив Кругляківку Куп'янського району. Операція тривала з 7 по 14 жовтня, ворог втратив більше взводу піхоти.

Штурм Кругляківки: як спецпризначенці ГУР зачистили від росіян важливий район

Воїни підрозділу "Братство" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили та зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району, передає УНН із посиланням на розвідку.

Деталі

За даними розвідки, операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року.

Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки ― штурм окупантів розвідники відбили і продовжили витискати противника.

"Завдяки професійним та сміливим діям спецпризначенців ГУР росіяни у Кругляківці  втратили більше взводу піхоти - загарбників знищено у ближніх боях.

Під час штурму спецпризначенці змогли взяти російських окупантів у полон — отримано важливі розвідувальні дані. Поповнення обмінного фонду також допоможе повернути з московської неволі українських захисників", - йдеться у повідомленні.

У підсумку операції ворога вибито з населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновано, резюмували у ГУР.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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