Штурм Кругляковки: как спецназовцы ГУР зачистили от россиян важный район

Воины подразделения "Братство" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района, передает УНН со ссылкой на разведку.

Детали

По данным разведки, операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября 2024 года.

Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, однако потерпел поражение - штурм оккупантов разведчики отбили и продолжили вытеснять противника.

"Благодаря профессиональным и смелым действиям спецназовцев ГУР россияне в Кругляковке потеряли более взвода пехоты - захватчики уничтожены в ближних боях.

Во время штурма спецназовцы смогли взять российских оккупантов в плен - получены важные разведывательные данные. Пополнение обменного фонда также поможет вернуть из московской неволи украинских защитников", - говорится в сообщении.

В итоге операции враг выбит из населенного пункта, пути передвижения оккупантов заминированы, резюмировали в ГУР.