Стратегічне значення: речник ОТУ "Харків" пояснив важливість звільнення території в районі Липців
Київ • УНН
Речник ОТУ "Харків" пояснив важливість утримання оборони в районі Липців для захисту Харкова від російського наступу. ГУР та інші підрозділи провели успішну операцію зі звільнення лісового масиву поблизу Липців.
Якщо українські військові тримають оборону в районі Липців, то відповідно росіяни не можуть просуватися далі й розвивати свої загарбницькі наміри у відношенні Харкова. Про це заявив речник ОТУ "Харків" Євген Романов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Романов пояснив важливість звільнення території в районі села Липців.
Це важливий напрямок, це Харківський напрямок. Якщо ми тримаємо оборону в районі Липців, то відповідно противник не може просуватися далі й розвивати свої загарбницькі наміри у відношенні Харкова
Доповнення
16 жовтня ГУР повідомило, що підрозділи активних дій ГУР "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон провели комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області.
18 жовтня повідомлялося, що воїни підрозділу "Братство" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили та зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району. Успішна місія створює умови для подальшого витіснення росіян з півночі Харківщини.
24 жовтня речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомляв, що ділянку фронту на півночі Харківщини вдалося стабілізувати Силам оборони.