У Нацгвардії назвали ділянку фронту, яку вдалося стабілізувати
Київ • УНН
Українські військові відбивають піхотні штурми та проводять контрудари на півночі Харківської області. Підрозділи ГУР успішно звільнили лісовий масив біля Липців та населений пункт Кругляківка.
Ділянку фронту на півночі Харківщини вдалося стабілізувати Силам оборони. Про це повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На запитання, яка ситуація на півночі Харківщини, Музичук відповів: "В цілому бачимо, що завдяки тій роботі, яка проводилася останні місяці, цю ділянку фронту нашим Силам оборони вдалося стабілізувати. Піхотні штурми, які тут противник намагається здійснювати, відбиваються. І навіть минулого тижня ми бачили, що були проведені контрудари в результаті яких було зачищено велику територію в районі населеного пункту Тихе".
Тобто за його словами, триває робота з укріплення позицій, налагоджується взаємодія для того, аби не давати противнику концентрувати сили на півночі Харківщини.
Доповнення
16 жовтня ГУР повідомило, що підрозділи активних дій ГУР "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон провели комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області.
18 жовтня повідомлялося, що воїни підрозділу "Братство" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили та зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району.Успішна місія створює умови для подальшого витіснення росіян з півночі Харківщини.