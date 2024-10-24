В Нацгвардии назвали участок фронта, который удалось стабилизировать

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Украинские военные отражают пехотные штурмы и проводят контрудары на севере Харьковской области. Подразделения ГУР успешно освободили лесной массив возле Липцов и населенный пункт Кругляковка.

Участок фронта на севере Харьковщины удалось стабилизировать Силам обороны. Об этом сообщил спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, какова ситуация на севере Харьковщины, Музычук ответил: «В целом видим, что благодаря той работе, которая проводилась последние месяцы, этот участок фронта нашим Силам обороны удалось стабилизировать. Пехотные штурмы, которые здесь противник пытается осуществлять, отбиваются. И даже на прошлой неделе мы видели, что были проведены контрудары в результате которых была зачищена большая территория в районе населенного пункта Тихое».

То есть по его словам, продолжается работа по укреплению позиций, налаживается взаимодействие для того, чтобы не давать противнику концентрировать силы на севере Харьковщины.

Дополнение

16 октября ГУР сообщило, что подразделения активных действий ГУР «Артан», «Kraken» и Международный легион провели комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.

18 октября сообщалось, что воины подразделения «Братство» в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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