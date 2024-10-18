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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Страны Балтии хотят, чтобы украинские военные защищали их границы - Зеленский

Страны Балтии хотят, чтобы украинские военные защищали их границы - Зеленский

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 15:55  •  3792 просмотра

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Зеленский сообщил, что Литва, Латвия и Эстония поддерживают идею замены части американского контингента в ЕС украинскими военными. Страны Балтии желают, чтобы украинские солдаты защищали их границы от России.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Литва, Латвия и Эстония положительно отнеслись к замене украинскими военными части американского контингента в ЕС и хотят, чтобы они охраняли их границы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ, передает УНН.

"Такие страны, как Литва, Латвия или Эстония очень положительно относятся к 5 пункту Плана (замена украинскими военными часть американского контингента в ЕС - ред.) они довольны им. Они боятся россии и понятно почему. Мы все видим лицо рф. Они хотят, чтобы наши военные защищали их границы", - сказал Зеленский.

Зеленский: с США мы сейчас ближе к НАТО, чем когда-то были18 октября 2024, 14:30 • 8384 просмотра

Он отметил, что после войны в Украине будет большая армия и многие после окончания войны захотят стать военным, ведь имеют опыт использования "натовской" техники, и не боятся россиян.

Бригада, которая на учениях во Франции, прибудет в Украину до конца ноября - Зеленский18 октября 2024, 14:36 • 8490 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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