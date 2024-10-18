Страны Балтии хотят, чтобы украинские военные защищали их границы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Литва, Латвия и Эстония положительно отнеслись к замене украинскими военными части американского контингента в ЕС и хотят, чтобы они охраняли их границы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ, передает УНН.

"Такие страны, как Литва, Латвия или Эстония очень положительно относятся к 5 пункту Плана (замена украинскими военными часть американского контингента в ЕС - ред.) они довольны им. Они боятся россии и понятно почему. Мы все видим лицо рф. Они хотят, чтобы наши военные защищали их границы", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что после войны в Украине будет большая армия и многие после окончания войны захотят стать военным, ведь имеют опыт использования "натовской" техники, и не боятся россиян.

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