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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: с США мы сейчас ближе к НАТО, чем когда-то были

Зеленский: с США мы сейчас ближе к НАТО, чем когда-то были

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 14:30  •  3572 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что США приближают Украину к НАТО больше, чем когда-либо. Он отметил скептицизм Германии и желание некоторых стран-лидеров не закрывать полностью двери с россией.

С США мы сейчас ближе к НАТО, чем когда-то были. При этом скептическими остаются немцы. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью украинским СМИ, передает УНН.

"К сожалению, страны-лидеры еще не избавились от желания не закрывать полностью двери с рф - по моему мнению, это мое впечатление", - добавил Зеленский.

Украина хочет получить приглашение от НАТО до того, как Байден покинет пост - посол16 октября 2024, 08:55 • 11700 просмотров

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает стать 33-м членом НАТО.

Салливан о вступлении Украины в НАТО: "Нужно еще поработать"18 октября 2024, 10:19 • 12230 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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