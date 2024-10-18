Зеленский: с США мы сейчас ближе к НАТО, чем когда-то были
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что США приближают Украину к НАТО больше, чем когда-либо. Он отметил скептицизм Германии и желание некоторых стран-лидеров не закрывать полностью двери с россией.
С США мы сейчас ближе к НАТО, чем когда-то были. При этом скептическими остаются немцы. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью украинским СМИ, передает УНН.
"К сожалению, страны-лидеры еще не избавились от желания не закрывать полностью двери с рф - по моему мнению, это мое впечатление", - добавил Зеленский.
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