Зеленский: с США мы сейчас ближе к НАТО, чем когда-то были

С США мы сейчас ближе к НАТО, чем когда-то были. При этом скептическими остаются немцы. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью украинским СМИ, передает УНН.

"К сожалению, страны-лидеры еще не избавились от желания не закрывать полностью двери с рф - по моему мнению, это мое впечатление", - добавил Зеленский.

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