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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4802 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Зеленський: із США ми зараз ближче до НАТО, ніж колись були

Київ • УНН

 • 17679 перегляди

Президент Зеленський заявив, що США наближають Україну до НАТО більше, ніж будь-коли. Він відзначив скептицизм Німеччини та бажання деяких країн-лідерів не закривати повністю двері з росією.

Зеленський: із США ми зараз ближче до НАТО, ніж колись були

Зі США ми зараз ближче до НАТО, ніж колись були. При цьому скептичними залишаються німці. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю українським ЗМІ, передає УНН.

"На жаль, країни-лідери ще не позбавились бажання не зачиняти повністю двері з рф - на мою думку, це моє враження", - додав Зеленський.

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Антоніна Туманова

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