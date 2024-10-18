Зеленський: із США ми зараз ближче до НАТО, ніж колись були
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що США наближають Україну до НАТО більше, ніж будь-коли. Він відзначив скептицизм Німеччини та бажання деяких країн-лідерів не закривати повністю двері з росією.
Зі США ми зараз ближче до НАТО, ніж колись були. При цьому скептичними залишаються німці. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю українським ЗМІ, передає УНН.
"На жаль, країни-лідери ще не позбавились бажання не зачиняти повністю двері з рф - на мою думку, це моє враження", - додав Зеленський.
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