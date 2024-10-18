Країни Балтії хочуть, щоб українські військові захищали їхні кордони - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський повідомив, що Литва, Латвія та Естонія підтримують ідею заміни частини американського контингенту в ЄС українськими військовими. Країни Балтії бажають, щоб українські солдати захищали їхні кордони від росії.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що Литва, Латвія та Естонія позитивно віднеслись до заміни українськими військовими частини американського контингенту в ЄС і хочуть, аби вони охороняли їхні кордони. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським ЗМІ, передає УНН.
"Такі країни, як Литва, Латвія чи Естонія дуже позитивно ставляться до 5 пункту Плану ( заміна українськими військовими частину американського контингенту в ЄС — ред.) вони задоволені ним. Вони бояться росії і зрозуміло чому. Ми всі бачимо обличчя рф. Вони хочуть, щоб наші військові захищали їхні кордони", - сказав Зеленський.
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Він зазначив, що після війни в Україні буде велика армія і багато хто після закінчення війни захоче стати військовим, адже мають досвід використання "натівської" техніки, і не бояться росіян.
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