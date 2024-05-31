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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столтенберг ответил относительно угроз путина в случае разрешения бить внутри россии иностранным оружием

Столтенберг ответил относительно угроз путина в случае разрешения бить внутри россии иностранным оружием

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 12:28  •  12400 просмотра

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил относительно угроз главы кремля владимира путина "серьезными последствиями", если Запад позволит Украине бить своим оружием внутри России, указав, что это часть усилий путина и москвы не дать союзникам по НАТО поддержать Украину, чтобы самообороняться.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил относительно угроз главы кремля владимира путина "серьезными последствиями", если Запад позволит Украине бить своим оружием внутри россии, указав, что это часть усилий путина и москвы не дать союзникам по НАТО поддержать Украину, чтобы самообороняться. Об этом он сказал в пятницу перед неформальной встречей министров иностранных дел стран НАТО в Праге, пишет УНН.   

Ну, в этом нет ничего нового. Союзники в течение многих лет, или с тех пор, как эта война началась еще в 2022 году, приняли, что их оружие также используется для нанесения ударов по законным целям внутри [россии]. Например, Великобритания уже давно без каких-либо ограничений поставляет крылатые ракеты Storm Shadow. Так было давно. В течение длительного времени всегда было так, чтобы каждый раз, когда союзники НАТО поддерживают Украину, президент путин пытается пригрозить нам не делать этого. В день вторжения он сказал речь, в которой пригрозил всем странам, которые собираются оказать любую поддержку Украине, что это опасно и будет иметь последствия. И это было посланием всякий раз, когда мы принимали решение о поставках дальнобойной артиллерии, HIMARS, современных боевых танков, крылатых ракет или истребителей F-16. Так что это часть усилий президента путина и москвы по предотвращению поддержки союзниками по НАТО Украины, чтобы самообороняться

- сказал Столтеберг.

По его словам, Украина имеет право на самооборону, а союзники по НАТО имеют право помочь Украине отстоять ее право на самооборону. "И это не делает союзников по НАТО стороной конфликта. Так было еще в феврале 2022 года. Так было в прошлом году, так и остается. И эскалация - ну, это россия пошла на эскалацию, ворвавшись в другую страну, и россия пошла на эскалацию только на прошлой неделе, открыв новый фронт, где они наносят удары по Украине изнутри россии. Конечно, предполагать, что Украина не должна наносить ответный удар, никоим образом не разумно, потому что Украина должна быть в состоянии защитить свою территорию - в том числе, конечно, нанося удары по артиллерии, по ракетам, которые запускаются против нее (...) ",- отметил Столтенберг.

Столтенберг прокомментировал новости из США о смягчении их политики в отношении ударов по целям в рф31 мая 2024, 12:06 • 10990 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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