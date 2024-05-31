Столтенберг відповів щодо погроз путіна у разі дозволу бити всередині росії іноземною зброєю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів щодо погроз глави кремля володимира путіна "серйозними наслідками", якщо Захід дозволить Україні бити своєю зброєю всередині росії, вказавши, що це частина зусиль путіна та москви не дати союзникам по НАТО підтримати Україну, щоб самооборонятися. Про це він сказав у п'ятницю перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО в Празі, пише УНН.

Ну, у цьому немає нічого нового. Союзники протягом багатьох років, або з того часу, як ця війна почалася ще в 2022 році, прийняли, що їхня зброя також використовується для ударів по законних цілях всередині [росії]. Наприклад, Велика Британія вже давно без будь-яких обмежень постачає крилаті ракети Storm Shadow. Так було давно. Протягом тривалого часу завжди було так, що кожного разу, коли союзники НАТО підтримують Україну, президент путін намагається пригрозити нам не робити цього. У день вторгнення він сказав промову, в якій пригрозив усім країнам, які збираються надати будь-яку підтримку Україні, що це небезпечно і матиме наслідки. І це було посланням щоразу, коли ми ухвалювали рішення про постачання далекобійної артилерії, HIMARS, сучасних бойових танків, крилатих ракет або винищувачів F-16. Тож це частина зусиль президента путіна та москви щодо запобігання підтримці союзниками по НАТО підтримки України, щоб самооборонятися