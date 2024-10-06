Стефанчук предостерег о сообщениях с его фейкового аккаунта в Telegram

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук просит не отвечать на сообщения с якобы его аккаунта в Telegram - он давно не пользуется этим мессенджером. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

В Telegram от моего имени с фейкового аккаунта рассылают фейковые сообщения. Не открывайте! Не берите трубку! Не перезванивайте! - предостерег спикер парламента.

Он пояснил, что уже почти три года не пользуется Telegram "по идеологическим соображениям".

Напомним

Третьего октября этого года пользователи из разных стран сообщали о сбое в работе Telegram. Наблюдались проблемы с отправкой сообщений, аутентификацией, голосовыми звонками и подключением к серверу.

Позже в Telegram сообщили, что недавние сбои вызваны чрезвычайной нагрузкой из-за событий в Израиле, Ливане и Иране. Компания заявила, что все проблемы с подключением и доступом к медиа уже полностью решены.

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