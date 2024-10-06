Стефанчук предостерег о сообщениях с его фейкового аккаунта в Telegram
Киев • УНН
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предостерег о рассылке фейковых сообщений с якобы его аккаунта в Telegram. Он не пользуется этим мессенджером уже почти три года по идеологическим соображениям.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук просит не отвечать на сообщения с якобы его аккаунта в Telegram - он давно не пользуется этим мессенджером. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.
В Telegram от моего имени с фейкового аккаунта рассылают фейковые сообщения. Не открывайте! Не берите трубку! Не перезванивайте!
Он пояснил, что уже почти три года не пользуется Telegram "по идеологическим соображениям".
Напомним
Третьего октября этого года пользователи из разных стран сообщали о сбое в работе Telegram. Наблюдались проблемы с отправкой сообщений, аутентификацией, голосовыми звонками и подключением к серверу.
Позже в Telegram сообщили, что недавние сбои вызваны чрезвычайной нагрузкой из-за событий в Израиле, Ливане и Иране. Компания заявила, что все проблемы с подключением и доступом к медиа уже полностью решены.
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