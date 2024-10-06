Стефанчук предостерег о сообщениях с его фейкового аккаунта в Telegram

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Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  123934 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  137123 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  138015 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  137006 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  113782 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  103461 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  121525 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123702 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124020 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124400 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Стефанчук предостерег о сообщениях с его фейкового аккаунта в Telegram

Стефанчук предостерег о сообщениях с его фейкового аккаунта в Telegram

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 21:56  •  2617 просмотра

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Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предостерег о рассылке фейковых сообщений с якобы его аккаунта в Telegram. Он не пользуется этим мессенджером уже почти три года по идеологическим соображениям.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук просит не отвечать на сообщения с якобы его аккаунта в Telegram - он давно не пользуется этим мессенджером. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

В Telegram от моего имени с фейкового аккаунта рассылают фейковые сообщения. Не открывайте! Не берите трубку! Не перезванивайте!

- предостерег спикер парламента.

Он пояснил, что уже почти три года не пользуется Telegram "по идеологическим соображениям".

Напомним

Третьего октября этого года пользователи из разных стран сообщали о сбое в работе Telegram. Наблюдались проблемы с отправкой сообщений, аутентификацией, голосовыми звонками и подключением к серверу.

Позже в Telegram сообщили, что недавние сбои вызваны чрезвычайной нагрузкой из-за событий в Израиле, Ливане и Иране. Компания заявила, что все проблемы с подключением и доступом к медиа уже полностью решены.

Как рашисты вербуют европейцев через Telegram для диверсий, поджогов и убийств29 сентября 2024, 19:26 • 22441 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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