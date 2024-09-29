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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как рашисты вербуют европейцев через Telegram для диверсий, поджогов и убийств

Как рашисты вербуют европейцев через Telegram для диверсий, поджогов и убийств

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 19:26  •  2109 просмотра

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Расследование показало, что через Telegram-аккаунт privet bot вербуют европейцев для шпионажа и диверсий. Службы безопасности Европы подозревают причастность российских спецслужб к этой деятельности.

Жителей стран Европы вербуют для шпионажа, поджогов, диверсий и даже убийств в их странах через телеграмм-аккаунт privet bot, говорится в совместном расследовании международного консорциума журналистов OCCRP и европейских изданий, пишет УНН.

Детали

Представители служб безопасности Европы считают, что такой вербовкой могут заниматься российские спецслужбы.

Журналисты обратили внимание на privet bot, когда в июле 2024 года он среди прочего распространил сообщение о диверсиях в Румынии.

В течение последнего года аккаунт privet bot по меньшей мере восемь раз рекламировали в телеграм-канале Grey Zone, связанном с ЧВК "Вагнера", который имеет более полумиллиона подписчиков. Также реклама privet bot появлялась в других, не столь крупных телеграм-каналах, фейсбуке, "вконтакте" и на игровой платформе Steam. Во всех сообщениях жителей стран Европы призывали присоединиться к борьбе с западными союзниками Украины.

В попытках узнать больше о том, как европейцев вербуют в соцсетях для пророссийских диверсий, авторы расследования ответили на одно из объявлений privet bot под видом 26-летнего эстонца Валерия Иванова, который искал подработку. Журналисты придумали ему биографию - с подробностями о семье, работе и хобби - создали страницу во "вконтакте" и поддельный скан удостоверения личности.

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В ходе непродолжительного диалога собеседник Иванова попросил того подтвердить личность, задал вопросы о военном опыте и преступном прошлом, а также о том, умеет ли он пользоваться оружием. Privet bot попросил Иванова подтвердить, что тот осознает "серьезность дел" и готов к "опасным темам", а также пообещал ему по десять тысяч долларов "за миссию" - за шпионаж на военных базах, поджог техники НАТО или гражданской нефтебазы и даже за убийства. Вознаграждение он пообещал перевести криптовалютой "по факту выполнения миссий".

При этом собеседник Иванова требовал, чтобы тот находил "цели" самостоятельно, а для начала попросил его попрактиковаться с коктейлем Молотова. Вскоре журналисты прекратили разговор.

Когда журналисты показали переписку Иванова представителям служб безопасности Германии, Эстонии, Австрии и Латвии, некоторые из них подтвердили, что диалог журналистов с privet bot напоминает случаи российской вербовки диверсантов, с которыми они сталкивались. Служба государственной безопасности Латвии не стала комментировать переписку с privet bot, но заявила, что Telegram использовали российские спецслужбы в некоторых случаях, которые она расследует.

Напомним

Павел Дуров заявил, что Telegram будет предоставлять IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил в ответ на запросы правоохранителей. Это делается для усиления безопасности пользователей и сдерживания преступников.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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