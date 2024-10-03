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У роботі Telegram стався збій: на що скаржаться

У роботі Telegram стався збій: на що скаржаться

Київ • УНН

 • 12235 перегляди

Користувачі з різних країн повідомляють про збій у роботі Telegram. Спостерігаються проблеми з надсиланням повідомлень, аутентифікацією, голосовими дзвінками та підключенням до сервера.

Користувачі повідомляють про збій у роботі Telegram, пише УНН.

Деталі

"У роботі Telegram стався збій", - повідомляє зокрема Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Про проблему у роботі сервісу повідомляють у різних країнах.

Люди скаржаться на проблеми з надсиланням повідомлень, аутентифікацією, голосовими дзвінками, підключенням до сервера.

У роботі Telegram стався масштабний збій01.10.24, 20:26 • 18822 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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