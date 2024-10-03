У роботі Telegram стався збій: на що скаржаться
Київ • УНН
Користувачі з різних країн повідомляють про збій у роботі Telegram. Спостерігаються проблеми з надсиланням повідомлень, аутентифікацією, голосовими дзвінками та підключенням до сервера.
Користувачі повідомляють про збій у роботі Telegram, пише УНН.
Деталі
"У роботі Telegram стався збій", - повідомляє зокрема Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Про проблему у роботі сервісу повідомляють у різних країнах.
Люди скаржаться на проблеми з надсиланням повідомлень, аутентифікацією, голосовими дзвінками, підключенням до сервера.
У роботі Telegram стався масштабний збій01.10.24, 20:26 • 18822 перегляди