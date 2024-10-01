У роботі Telegram стався масштабний збій
Київ • УНН
1 жовтня у Telegram зафіксовано масштабний збій. Європейські та російські користувачі повідомляють про проблеми із завантаженням медіа, надсиланням повідомлень та відкриттям посилань.
Надвечір, 1 жовтня, в месенджері Telegram зафіксували масштабний збій. Користувачі скаржаться на повільну роботу додатка. Про це свідчить сервіс downdetector, передає УНН.
Деталі
Згідно з даними сервісу downdetector на збої в роботі месенджера скаржаться європейські користувачі з різних країн.
Найбільше проблем із завантаженням медіа, надсиланням повідомлень та відкриттям посилань. Користувачі скаржаться, що все "зависло": повідомлення не виходило відправити, система постійно писала, що триває "завантаження" чи "оновлення".
А втім, на погану роботу Telegram скаржаться не тільки європейці, а й самі росіяни. Про це свідчить російський аналог сервісу downdetector.
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