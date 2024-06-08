В работе Telegram произошел масштабный сбой

Вечером 8 июня в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи мессенджера не могут обновить ленту и отправить сообщение, передает УНН.

детали

Как свидетельствуют данные портала Downdetector, проблемы с мессенджером начались после 21: 00. Пользователи сообщают, что лента не обновляется, могут не загружаться мультимедиа и сообщения не отправляются.

В частности 68% пользователей жалуются на подключение к серверу, 30% пользователей сообщают о проблемах с приложением, и 2% столкнулись с проблемами при входе в свой аккаунт.

Причина сбоя пока неизвестна.

В Telegram появилась собственная внутренняя валюта: зачем это и что за нее можно приобрести