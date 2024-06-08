Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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В Украине введут реестр земель, которые потенциально загрязнены взрывоопасными предметами
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Некоторые сработают оперативно, а часть - ближе к осени: Зеленский о договоренностях по дополнительным системам ПВО
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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В работе Telegram произошел масштабный сбой
Вечером 8 июня в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой, из-за которого пользователи не могли обновлять каналы, отправлять сообщения или загружать медиа из-за проблем с подключением к серверу.
В Украине введут реестр земель, которые потенциально загрязнены взрывоопасными предметами
Украина создаст первый государственный реестр территорий, потенциально загрязненных взрывоопасными предметами, который будет систематически обновляться информацией из различных источников и охватывать все пострадавшие территории, позволяя автоматически отслеживать ход разминирования и предоставляя важные данные фермерам, местным властям, инвесторам и проектам по восстановлению.
россияне продолжают депортировать украинцев из Тот Херсонщины
Россияне продолжают насильственно депортировать украинцев из оккупированной Херсонской области, выселяя их из их домов и заменяя российскими военнослужащими, одновременно увеличивая количество блокпостов на дорогах для контроля и перемещения населения.
На фронте произошло 67 боевых столкновений – Генштаб
Украинские войска отбили 67 боевых столкновений на фронте, причем интенсивные бои шли на Покровском и Кураховском направлениях, в результате чего российские войска понесли значительные потери.
Вражеский дрон сбросил взрывчатку на машину скорой помощи на Херсонщине, ранив водителя и пациента
Российские военные атаковали машину скорой помощи с помощью взрывчатки, сброшенной с беспилотника в Херсонской области, ранив водителя и 50-летнего гражданского жителя.
Некоторые сработают оперативно, а часть - ближе к осени: Зеленский о договоренностях по дополнительным системам ПВО
Зеленский объявил о соглашениях с партнерами о дополнительных системах противовоздушной обороны для Украины, при этом некоторые решения заработают быстро, а другие - ближе к осени.
Грузовик с зерном перевернулся на въезде в Киев: что известно
Грузовик с зерном перевернулся на въезде в Киев со стороны Борисполя, что вызвало перебои в движении. На место прибыли правоохранители и медики.
Готовим новую основу для тренировки подразделений украинской армии: Зеленский о договоренностях с Макроном
Украина и Франция готовят новую систему основу для тренировки подразделений украинской армии. Кроме того, благодаря переговорам и встречам во Франции есть новые решения для украинской обороны – от Франции и Соединенных Штатов, заявил Зеленский.
Украина и ЕС провели очередной раунд переговоров по соглашению о безопасности: утвердили алгоритм дальнейших действий
По данным ОП, сегодняшние переговоры стали очередным этапом на пути имплементации Совместной декларации G7 о поддержке Украины и подготовки к заключению соглашения о безопасности между Украиной и ЕС.
рф не удалось реализовать Харьковскую операцию - Зеленский
Российская армия не смогла реализовать свою Харьковскую операцию, и Украина сдерживает ее и уничтожает российские подразделения, вторгшиеся на ее территорию, при этом, по словам президента Зеленского, харьковское направление еще больше укрепляется.