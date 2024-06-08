В работе Telegram произошел масштабный сбой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  169493 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  128830 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  131632 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  119762 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  96779 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  76885 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  78216 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114256 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112166 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113967 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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7 июня 2024, 12:00  •  169493 просмотра

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Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  146592 просмотра

В работе Telegram произошел масштабный сбой

Вечером 8 июня в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой, из-за которого пользователи не могли обновлять каналы, отправлять сообщения или загружать медиа из-за проблем с подключением к серверу.

Технологии •   •  3353 просмотра
В работе Telegram произошел масштабный сбой

В Украине введут реестр земель, которые потенциально загрязнены взрывоопасными предметами

Украина создаст первый государственный реестр территорий, потенциально загрязненных взрывоопасными предметами, который будет систематически обновляться информацией из различных источников и охватывать все пострадавшие территории, позволяя автоматически отслеживать ход разминирования и предоставляя важные данные фермерам, местным властям, инвесторам и проектам по восстановлению.

Общество •   •  5300 просмотра
В Украине введут реестр земель, которые потенциально загрязнены взрывоопасными предметами

россияне продолжают депортировать украинцев из Тот Херсонщины

Россияне продолжают насильственно депортировать украинцев из оккупированной Херсонской области, выселяя их из их домов и заменяя российскими военнослужащими, одновременно увеличивая количество блокпостов на дорогах для контроля и перемещения населения.

Общество •   •  6856 просмотра
россияне продолжают депортировать украинцев из Тот Херсонщины

На фронте произошло 67 боевых столкновений – Генштаб

Украинские войска отбили 67 боевых столкновений на фронте, причем интенсивные бои шли на Покровском и Кураховском направлениях, в результате чего российские войска понесли значительные потери.

Война •   •  8453 просмотра
На фронте произошло 67 боевых столкновений – Генштаб

Вражеский дрон сбросил взрывчатку на машину скорой помощи на Херсонщине, ранив водителя и пациента

Российские военные атаковали машину скорой помощи с помощью взрывчатки, сброшенной с беспилотника в Херсонской области, ранив водителя и 50-летнего гражданского жителя.

Война •   •  10030 просмотра
Вражеский дрон сбросил взрывчатку на машину скорой помощи на Херсонщине, ранив водителя и пациента

Некоторые сработают оперативно, а часть - ближе к осени: Зеленский о договоренностях по дополнительным системам ПВО

Зеленский объявил о соглашениях с партнерами о дополнительных системах противовоздушной обороны для Украины, при этом некоторые решения заработают быстро, а другие - ближе к осени.

Война •   •  12521 просмотра
Некоторые сработают оперативно, а часть - ближе к осени: Зеленский о договоренностях по дополнительным системам ПВО

Грузовик с зерном перевернулся на въезде в Киев: что известно

Грузовик с зерном перевернулся на въезде в Киев со стороны Борисполя, что вызвало перебои в движении. На место прибыли правоохранители и медики.

Киев •   •  12539 просмотра
Грузовик с зерном перевернулся на въезде в Киев: что известно

Готовим новую основу для тренировки подразделений украинской армии: Зеленский о договоренностях с Макроном

Украина и Франция готовят новую систему основу для тренировки подразделений украинской армии. Кроме того, благодаря переговорам и встречам во Франции есть новые решения для украинской обороны – от Франции и Соединенных Штатов, заявил Зеленский.

Война •   •  14675 просмотра
Готовим новую основу для тренировки подразделений украинской армии: Зеленский о договоренностях с Макроном

Украина и ЕС провели очередной раунд переговоров по соглашению о безопасности: утвердили алгоритм дальнейших действий

По данным ОП, сегодняшние переговоры стали очередным этапом на пути имплементации Совместной декларации G7 о поддержке Украины и подготовки к заключению соглашения о безопасности между Украиной и ЕС.

Война •   •  14140 просмотра
Украина и ЕС провели очередной раунд переговоров по соглашению о безопасности: утвердили алгоритм дальнейших действий

рф не удалось реализовать Харьковскую операцию - Зеленский

Российская армия не смогла реализовать свою Харьковскую операцию, и Украина сдерживает ее и уничтожает российские подразделения, вторгшиеся на ее территорию, при этом, по словам президента Зеленского, харьковское направление еще больше укрепляется.

Война •   •  13917 просмотра
рф не удалось реализовать Харьковскую операцию - Зеленский