В Telegram появилась собственная внутренняя валюта: зачем это и что за нее можно приобрести

С новым обновлением в Telegram на платформе появилась внутренняя валюта Telegram Stars, за которую пользователи могут приобрести покупать и продавать цифровые товары или услуги. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

детали

Продавать цифровые товары или услуги смогут боты и минизастранки. Чтобы получить новую функцию, приложение нужно обновить.

Telegram Stars можно купить в приложении через Apple или Google или в PremiumBot, а затем потратить их на цифровые товары, предлагаемые ботами, такие как электронные книги и онлайн-курсы, предметы в Telegram-играх.

В Telegram появился "личный помощник" на базе ИИ от Microsoft

Незабаром розробники можуть вивести зірки ,зароблені їхніми ботами, в Toncoins через Fragment - заявили в Telegram

В то же время в компании уверяют, что покупка физических товаров остается такой же — с помощью любого платежного сервиса, который поддерживается Telegram.

Также в будущем за Telegram Stars также удастся купить подарки для создателей контента.

Напомним

В Европейском Союзе планируют создать надзорный орган, который будет регулировать работу Telegram. будет регулировать работу мессенджера на территории всего ЕС бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT).