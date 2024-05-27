В Telegram появился "личный помощник" на базе ИИ от Microsoft

Компания Microsoft запустила свой чат-бот с искусственным интеллектом Copilot для Telegram. Об этом говорится в сообщении в блоге Microsoft, передает УНН.

Детали

Copilot - это персональный помощник искусственного генеративного интеллекта на базе модели GPT и Bing Search. Copilot для Telegram использует естественный язык, чтобы давать ответы на различные темы, от поиска знаний до советов по путешествиям, спортивных обновлений и рекомендаций фильмов.

Использовать Copilot можно в настольном и мобильном приложении Telegram или Telegram web. Бот находится на стадии бета-тестирования и является бесплатным для всех пользователей.

Copilot улучшает опыт работы с Telegram, раскрывая возможности Интернета и искусственного интеллекта. Вот несколько примеров:

Дополнение

Поиск информации: Copilot может предоставить исчерпывающие ответы на быстрые факты или детальное исследование с помощью поиска Bing.

Планирование путешествий может подсказать пункты назначения и даже помочь спланировать ваш маршрут.

Фитнес-рекомендации - может дать советы по фитнесу и планы упражнений.

Обновление развлечений - держит в курсе развлечений, новостей и рекомендаций.

Досуг и смех может рассказать вам анекдот, поделиться забавной гифкой или предложить казуальную игру, чтобы расслабиться.

Бета-версия Copilot для Telegram поддерживает только запросы в текстовом чате.

Помимо создания списка релевантных ссылок, Copilot консолидирует надежные источники в Интернете, чтобы дать единый обобщенный ответ.

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