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У Telegram з'явився "особистий помічник" на базі ШІ від Microsoft

Київ • УНН

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Microsoft запустила чат-бота зі штучним інтелектом Copilot для Telegram - персонального асистента на базі GPT і Bing Search, який допомагає користувачам з пошуком інформації, плануванням подорожей, фітнес-рекомендаціями, оновленнями розваг і розвагами в повсякденному житті.

Компанія Microsoft запустила свій чат-бот із штучним інтелектом Copilot для Telegram. Про це йдеться у повідомленні в блозі Microsoft, передає УНН.

Деталі

Copilot — це персональний помічник штучного генеративного інтелекту на базі моделі GPT і Bing Search. Copilot для Telegram використовує природну мову, щоб давати відповіді на різні теми, від пошуку знань до порад з подорожей, спортивних оновлень і рекомендацій фільмів.

Використовувати Copilot можна у настільному та мобільному додатку Telegram або Telegram web. Бот знаходиться на стадії бета-тестування та є безкоштовним для всіх користувачів.

Copilot покращує досвід роботи з Telegram, розкриваючи можливості Інтернету та штучного інтелекту. Ось кілька прикладів:

Доповнення

Пошук інформації: Copilot може надати вичерпні відповіді на швидкі факти або детальне дослідження за допомогою пошуку Bing.

Планування подорожей може підказати пункти призначення і навіть допомогти спланувати ваш маршрут.

Фітнес-рекомендації – може дати поради щодо фітнесу та плани вправ.

Оновлення розваг – тримає в курсі розваг, новин та рекомендацій.

Дозвілля та сміх може розповісти вам анекдот, поділитися кумедною гіфкою або запропонувати казуальну гру, щоб розслабитись.

Бета-версія Copilot для Telegram підтримує лише запити у текстовому чаті.

Крім створення списку релевантних посилань, Copilot консолідує надійні джерела в Інтернеті, щоб дати єдину узагальнену відповідь.

Microsoft хоче зробити Windows операційною системою ШІ, запускає ПК Copilot+21.05.24, 09:38 • 18808 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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