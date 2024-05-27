У Telegram з'явився "особистий помічник" на базі ШІ від Microsoft
Київ • УНН
Microsoft запустила чат-бота зі штучним інтелектом Copilot для Telegram - персонального асистента на базі GPT і Bing Search, який допомагає користувачам з пошуком інформації, плануванням подорожей, фітнес-рекомендаціями, оновленнями розваг і розвагами в повсякденному житті.
Компанія Microsoft запустила свій чат-бот із штучним інтелектом Copilot для Telegram. Про це йдеться у повідомленні в блозі Microsoft, передає УНН.
Деталі
Copilot — це персональний помічник штучного генеративного інтелекту на базі моделі GPT і Bing Search. Copilot для Telegram використовує природну мову, щоб давати відповіді на різні теми, від пошуку знань до порад з подорожей, спортивних оновлень і рекомендацій фільмів.
Використовувати Copilot можна у настільному та мобільному додатку Telegram або Telegram web. Бот знаходиться на стадії бета-тестування та є безкоштовним для всіх користувачів.
Copilot покращує досвід роботи з Telegram, розкриваючи можливості Інтернету та штучного інтелекту. Ось кілька прикладів:
Доповнення
Пошук інформації: Copilot може надати вичерпні відповіді на швидкі факти або детальне дослідження за допомогою пошуку Bing.
Планування подорожей може підказати пункти призначення і навіть допомогти спланувати ваш маршрут.
Фітнес-рекомендації – може дати поради щодо фітнесу та плани вправ.
Оновлення розваг – тримає в курсі розваг, новин та рекомендацій.
Дозвілля та сміх може розповісти вам анекдот, поділитися кумедною гіфкою або запропонувати казуальну гру, щоб розслабитись.
Бета-версія Copilot для Telegram підтримує лише запити у текстовому чаті.
Крім створення списку релевантних посилань, Copilot консолідує надійні джерела в Інтернеті, щоб дати єдину узагальнену відповідь.
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