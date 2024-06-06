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У Telegram з'явилась власна внутрішня валюта: навіщо це і що за неї можна придбати

У Telegram з'явилась власна внутрішня валюта: навіщо це і що за неї можна придбати

Київ • УНН

 • 23862 перегляди

Telegram запровадив внутрішню валюту під назвою Telegram Stars, яку користувачі можуть використовувати для купівлі та продажу цифрових товарів чи послуг за допомогою ботів та міні-додатків на платформі.

З новим оновленням у Telegram на платформі з'явилась внутрішня валюта Telegram Stars, за яку користувачі можуть придбати купувати й продавати цифрові товари або послуги. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу месенджера.

Деталі 

Telegram Stars можна купити в застосунку через Apple чи Google або в PremiumBot, а потім витратити їх на цифрові товари, запропоновані ботами, як-от електронні книги та онлайн-курси або предмети у Telegram-іграх.

Продавати цифрові товари або послуги зможуть боти та мінізастосунки. Щоб отримати нову функцію, застосунок потрібно оновити.

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Незабаром розробники зможуть виводити зірки, зароблені їхніми ботами, в Toncoins через Fragment

 - заявили у Telegram

Водночас в компанії запевняють, що купівля  фізичних товарів залишається такою самою — за допомогою будь-якого платіжного сервісу, який підтримується Telegram.  

Також у майбутньому за Telegram Stars також вдасться купити подарунки для творців контенту.

Нагадаємо

У Європейському Союзі планують створити наглядовий орган, який регулюватиме роботу Telegram. Регулюватиме роботу месенджера на території всього ЄС Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT).

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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