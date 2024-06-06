У Telegram з'явилась власна внутрішня валюта: навіщо це і що за неї можна придбати
Київ • УНН
Telegram запровадив внутрішню валюту під назвою Telegram Stars, яку користувачі можуть використовувати для купівлі та продажу цифрових товарів чи послуг за допомогою ботів та міні-додатків на платформі.
З новим оновленням у Telegram на платформі з'явилась внутрішня валюта Telegram Stars, за яку користувачі можуть придбати купувати й продавати цифрові товари або послуги. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу месенджера.
Деталі
Telegram Stars можна купити в застосунку через Apple чи Google або в PremiumBot, а потім витратити їх на цифрові товари, запропоновані ботами, як-от електронні книги та онлайн-курси або предмети у Telegram-іграх.
Продавати цифрові товари або послуги зможуть боти та мінізастосунки. Щоб отримати нову функцію, застосунок потрібно оновити.
У Telegram з'явився "особистий помічник" на базі ШІ від Microsoft27.05.24, 23:20 • 20946 переглядiв
Незабаром розробники зможуть виводити зірки, зароблені їхніми ботами, в Toncoins через Fragment
Водночас в компанії запевняють, що купівля фізичних товарів залишається такою самою — за допомогою будь-якого платіжного сервісу, який підтримується Telegram.
Також у майбутньому за Telegram Stars також вдасться купити подарунки для творців контенту.
Нагадаємо
У Європейському Союзі планують створити наглядовий орган, який регулюватиме роботу Telegram. Регулюватиме роботу месенджера на території всього ЄС Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT).