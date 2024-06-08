У роботі Telegram стався масштабний збій
Київ • УНН
Увечері 8 червня в месенджері Telegram стався масштабний збій, через який користувачі не могли оновлювати канали, відправляти повідомлення або завантажувати медіа через проблеми з підключенням до сервера.
Увечері 8 червня у роботі месенджера Telegram стався масштабний збій. Користувачі месенджера не можуть оновити стрічку та надіслати повідомлення, передає УНН.
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Як свідчать дані порталу Downdetector, проблеми із месенджером розпочалися після 21:00. Користувачі повідомляють, що не оновлюється стрічка, можуть не завантажуватися медіа та не надсилаються повідомлення.
Зокрема 68% користувачів скаржаться на підключення до сервера, 30% користувачів повідомляють про проблеми із додатком, та 2% зіткнулися із проблемами при вході в свій акаунт.
Причина збою наразі невідома.
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