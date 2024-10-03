В работе Telegram произошел сбой: на что жалуются
Киев • УНН
Пользователи из разных стран сообщают о сбое в работе Telegram. Наблюдаются проблемы с отправкой сообщений, аутентификацией, голосовыми звонками и подключением к серверу.
Пользователи сообщают о сбое в работе Telegram, пишет УНН.
Детали
«В работе Telegram произошел сбой», - сообщает в частности Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
О проблеме в работе сервиса сообщают в разных странах.
Люди жалуются на проблемы с отправкой сообщений, аутентификацией, голосовыми звонками, подключением к серверу.
В работе Telegram произошел масштабный сбой1 октября 2024, 17:26 • 18088 просмотров