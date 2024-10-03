В работе Telegram произошел сбой: на что жалуются

Пользователи сообщают о сбое в работе Telegram, пишет УНН.

Детали

«В работе Telegram произошел сбой», - сообщает в частности Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

О проблеме в работе сервиса сообщают в разных странах.

Люди жалуются на проблемы с отправкой сообщений, аутентификацией, голосовыми звонками, подключением к серверу.

В работе Telegram произошел масштабный сбой