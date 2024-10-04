Безпрецедентне навантаження: у Telegram назвали причину останніх збоїв у застосунку
Київ • УНН
Telegram повідомив, що недавні збої спричинені надзвичайним навантаженням через події в Ізраїлі, Лівані та Ірані. Компанія заявила, що всі проблеми з підключенням та доступом до медіа вже повністю вирішені.
Останні збої в Telegram, ймовірно, спричинені тим, що через нещодавні події на Близькому Сході месенджер зіткнувся з безпрецедентними навантаженнями. Про це йдеться в заяві компанії, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що через останні події на Близькому Сході, зокрема в Ізраїлі, Лівані та Ірані, Telegram зазнав небаченого навантаження.
В останні кілька днів деякі користувачі могли зіткнутися з тимчасовими проблемами підключення і труднощами доступу до медіа. Завдяки зусиллям нашої технічної команди всі проблеми тепер повністю вирішені
Контекст
Збої в роботі Telegram спостерігались останні кілька днів.Зокрема у четвер, 3 жовтня сервіс Down Detector зафіксував найбільше повідомлень про несправність.
Користувачі скаржились на проблеми з надсиланням повідомлень, аутентифікацією, голосовими дзвінками, підключенням до сервера.