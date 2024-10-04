Беспрецедентная нагрузка: в Telegram назвали причину последних сбоев в приложении
Киев • УНН
Telegram сообщил, что недавние сбои вызваны чрезвычайной нагрузкой из-за событий в Израиле, Ливане и Иране. Компания заявила, что все проблемы с подключением и доступом к медиа уже полностью решены.
Последние сбои в Telegram, вероятно, вызваны тем, что из-за недавних событий на Ближнем Востоке мессенджер столкнулся с беспрецедентными нагрузками. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.
Детали
Отмечается, что из-за последних событий на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram испытал невиданную нагрузку.
В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами подключения и трудностями доступа к медиа. Благодаря усилиям нашей технической команды все проблемы теперь полностью решены
Контекст
Сбои в работе Telegram наблюдались последние несколько дней, в частности в четверг, 3 октября сервис Down Detector зафиксировал больше всего сообщений о неисправности.
Пользователи жаловались на проблемы с отправкой сообщений, аутентификацией, голосовыми звонками, подключением к серверу.