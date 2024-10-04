Беспрецедентная нагрузка: в Telegram назвали причину последних сбоев в приложении

Последние сбои в Telegram, вероятно, вызваны тем, что из-за недавних событий на Ближнем Востоке мессенджер столкнулся с беспрецедентными нагрузками. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.

Детали

Отмечается, что из-за последних событий на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram испытал невиданную нагрузку.

В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами подключения и трудностями доступа к медиа. Благодаря усилиям нашей технической команды все проблемы теперь полностью решены - говорится в заявлении команды Telegram.

Контекст

Сбои в работе Telegram наблюдались последние несколько дней, в частности в четверг, 3 октября сервис Down Detector зафиксировал больше всего сообщений о неисправности.

Пользователи жаловались на проблемы с отправкой сообщений, аутентификацией, голосовыми звонками, подключением к серверу.