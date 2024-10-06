Стефанчук застеріг про повідомлення з його фейкового акаунта у Telegram
Київ • УНН
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук застеріг про розсилку фейкових повідомлень з нібито його акаунта у Telegram. Він не користується цим месенджером вже майже три роки з ідеологічних міркувань.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук просить не відповідати на повідомлення з нібито його акаунта у Telegram – він давно не користується цим месенджером. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.
У Telegram від мого імені з фейкового акаунта розсилають фейкові повідомлення. Не відкривайте! Не беріть слухавку! Не перетелефоновуйте!
Він пояснив, що вже майже три роки не користується Telegram "з ідеологічних міркувань".
Нагадаємо
Третього жовтня цього року користувачі з різних країн повідомляли про збій у роботі Telegram. Спостерігалися проблеми з надсиланням повідомлень, аутентифікацією, голосовими дзвінками та підключенням до сервера.
Пізніше у Telegram повідомили, що недавні збої спричинені надзвичайним навантаженням через події в Ізраїлі, Лівані та Ірані. Компанія заявила, що всі проблеми з підключенням та доступом до медіа вже повністю вирішені.
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