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Стефанчук застеріг про повідомлення з його фейкового акаунта у Telegram

Стефанчук застеріг про повідомлення з його фейкового акаунта у Telegram

Київ • УНН

 • 34452 перегляди

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук застеріг про розсилку фейкових повідомлень з нібито його акаунта у Telegram. Він не користується цим месенджером вже майже три роки з ідеологічних міркувань.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук просить не відповідати на повідомлення з нібито його акаунта у Telegram – він давно не користується цим месенджером. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.

У Telegram від мого імені з фейкового акаунта розсилають фейкові повідомлення. Не відкривайте! Не беріть слухавку! Не перетелефоновуйте!

- зостеріг спікер парламенту.

Він пояснив, що вже майже три роки не користується Telegram "з ідеологічних міркувань".

Нагадаємо

Третього жовтня цього року користувачі з різних країн повідомляли про збій у роботі Telegram. Спостерігалися проблеми з надсиланням повідомлень, аутентифікацією, голосовими дзвінками та підключенням до сервера.

Пізніше у Telegram повідомили, що недавні збої спричинені надзвичайним навантаженням через події в Ізраїлі, Лівані та Ірані. Компанія заявила, що всі проблеми з підключенням та доступом до медіа вже повністю вирішені.

Як рашисти вербують європейців через Telegram для диверсій, підпалів і вбивств29.09.24, 22:26 • 23589 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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