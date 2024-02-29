Стефанчук обсудил поддержку и сотрудничество с Чехией
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул необходимость непрерывных поставок оружия в Украину, в частности средств противовоздушной обороны, артиллерии и бронетехники, во время встреч с чешскими парламентскими лидерами.
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук начал рабочий визит в Чешскую Республику. В первом этапе визита он провел встречи с Председателем Сената Парламента Чешской Республики Милошем Вистрчилом и Председателем Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой. Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает УНН.
В начале Руслан Стефанчук выразил благодарность за приглашение принять участие в Парламентском саммите "Вышеградской группы".
Во время встречи Председатель Верховной Рады подчеркнул необходимость непрерывных поставок оружия для Украины, в частности, средств противовоздушной обороны, артиллерийских средств и бронетехники.
Однако война продолжается - и мы нуждаемся в непрерывных поставках оружия
Председатель Верховной Рады выразил благодарность за подписание открытого письма к Спикеру Палаты Представителей США Майку Джонсону относительно законопроекта HR 815 о международной помощи США Украине в размере $60,06 млрд.
Также стороны обсудили вопросы вступления Украины в Европейский Союз и НАТО, усиление санкционного давления против рф и восстановление Украины.
Руслан Стефанчук выразил благодарность за поддержку Чехии в разблокировании 50 миллиардов евро помощи Евросоюза для Украины и поддержку Формулы мира Президента Украины.
Спикер поблагодарил за патронатство Чехии над Днепропетровской областью и проекты восстановления в Харьковской области. Также было отмечено проведение Второго Парламентского саммита Международной Крымской платформы в Чехии.
В конце чешские коллеги выразили поддержку Украине и выразили надежду, что результатом встречи станет усиление оказания помощи украинскому народу в трудные времена войны.
Наша цель - чтобы Украина победила в войне, которую развязала своей агрессией россия
Стефанчук анонсировал событие, которое подтвердит продвижение интересов Украины в Конгрессе США25 февраля 2024, 13:30 • 23330 просмотров
Стефанчук обсудил поддержку и сотрудничество с Чехией
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул необходимость непрерывных поставок оружия в Украину, в частности средств противовоздушной обороны, артиллерии и бронетехники, во время встреч с чешскими парламентскими лидерами.
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