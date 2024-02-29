Стефанчук обсудил поддержку и сотрудничество с Чехией

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук начал рабочий визит в Чешскую Республику. В первом этапе визита он провел встречи с Председателем Сената Парламента Чешской Республики Милошем Вистрчилом и Председателем Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой. Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает УНН.

В начале Руслан Стефанчук выразил благодарность за приглашение принять участие в Парламентском саммите "Вышеградской группы".

Во время встречи Председатель Верховной Рады подчеркнул необходимость непрерывных поставок оружия для Украины, в частности, средств противовоздушной обороны, артиллерийских средств и бронетехники.

Однако война продолжается - и мы нуждаемся в непрерывных поставках оружия - заявил Руслан Стефанчук.

Председатель Верховной Рады выразил благодарность за подписание открытого письма к Спикеру Палаты Представителей США Майку Джонсону относительно законопроекта HR 815 о международной помощи США Украине в размере $60,06 млрд.

Также стороны обсудили вопросы вступления Украины в Европейский Союз и НАТО, усиление санкционного давления против рф и восстановление Украины.

Руслан Стефанчук выразил благодарность за поддержку Чехии в разблокировании 50 миллиардов евро помощи Евросоюза для Украины и поддержку Формулы мира Президента Украины.

Спикер поблагодарил за патронатство Чехии над Днепропетровской областью и проекты восстановления в Харьковской области. Также было отмечено проведение Второго Парламентского саммита Международной Крымской платформы в Чехии.

В конце чешские коллеги выразили поддержку Украине и выразили надежду, что результатом встречи станет усиление оказания помощи украинскому народу в трудные времена войны.

Наша цель - чтобы Украина победила в войне, которую развязала своей агрессией россия - отметила Председатель Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Маркета Пекарова Адамова.

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