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Стефанчук обговорив підтримку та співпрацю з Чехією

Київ • УНН

 • 105034 перегляди

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук наголосив на необхідності безперервних поставок зброї в Україну, зокрема засобів протиповітряної оборони, артилерії та бронетехніки, під час зустрічей з чеськими парламентськими лідерами.

Стефанчук обговорив підтримку та співпрацю з Чехією

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розпочав робочий візит до Чеської Республіки. У першому етапі візиту він провів зустрічі з Головою Сенату Парламенту Чеської Республіки Мілошем Вистрчілом та Головою Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки Маркетою Пекаровою Адамовою. Про це повідомляє Верховна Рада України, передає УНН.

На початку Руслан Стефанчук висловив вдячність за запрошення взяти участь у Парламентському саміті "Вишеградської групи".

Під час зустрічі Голова Верховної Ради наголосив на необхідності безперервних постачань зброї для України, зокрема, засобів протиповітряної оборони, артилерійських засобів та бронетехніки.

Проте війна триває — і ми потребуємо безперервних постачань зброї 

– заявив Руслан Стефанчук.

Голова Верховної Ради висловив вдячність за підписання відкритого листа до Спікера Палати Представників США Майка Джонсона щодо законопроекту HR 815 про міжнародну допомогу США Україні в розмірі $60,06 млрд.

Також сторони обговорили питання вступу України в Європейський Союз та НАТО, посилення санкційного тиску проти рф і відбудову України.

Руслан Стефанчук висловив вдячність за підтримку Чехії в розблокуванні 50 мільярдів євро допомоги Євросоюзу для України та підтримку Формули миру Президента України.

Спікер подякував за патронатство Чехії над Дніпропетровською областю та проекти відбудови в Харківській області. Також було відзначено проведення Другого Парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи в Чехії.

Насамкінець чеські колеги висловили підтримку Україні та виразили сподівання, що результатом зустрічі стане посилення надання допомоги українському народу у важкі часи війни.

Наша мета — аби Україна перемогла у війні, яку розвʼязала своєю агресією росія

 – зазначила Голова Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки Маркета Пекарова Адамова.

Стефанчук анонсував подію, що підтвердить просування інтересів України в Конгресі США25.02.24, 15:30 • 26162 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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