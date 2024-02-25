Стефанчук анонсував подію, що підтвердить просування інтересів України в Конгресі США
Київ • УНН
Голова ВР повідомив, що найближчим часом з'явиться новий приклад міжпарламентської співпраці для просування інтересів України в Конгресі США.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час форуму "Україна. Рік 2024" зробив заяву, про те, що найближчим часом ми побачимо приклад міжпарламентської співпраці, що продемонструє просування інтересів України в парламенті США, передає кореспондент УНН.
"Ми не скидаємо з питань наші відносини з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Ще раз наголошую, що ми цінуємо двопалатну і двопартійну підтримку, яка в нас сьогодні є. Але ми будемо продовжувати, і найближчим часом, буквально завтра-післязавтра, ви отримаєте новий приклад. Я не хочу спойлерити, але це буде новий приклад спікерської співпраці на рівні того, як треба просувати інтереси України в Конгресі Сполучених Штатів Америки", - сказав Стефанчук на конференції "Україна. Рік 2024".
Нагадаємо
13 лютого Сенат США схвалив законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Значна частина цих коштів, а саме понад 60 млрд, призначені саме для України. Однак, в Палаті представників цей законопроект немає одностайної підтримки, зокрема, проти нього виступив спікер Палати представників Майк Джонсон.
Без ухвалення Палатою представників законопроект не зможе бути підписаний президентом США і не набуде чинності. Наразі Палата представників на перерві до 28 лютого.