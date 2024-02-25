Стефанчук анонсировал событие, которое подтвердит продвижение интересов Украины в Конгрессе США
Киев • УНН
Председатель ВР сообщил, что в ближайшее время появится новый пример межпарламентского сотрудничества для продвижения интересов Украины в Конгрессе США.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время форума "Украина. Год 2024" сделал заявление, о том, что в ближайшее время мы увидим пример межпарламентского сотрудничества, что продемонстрирует продвижение интересов Украины в парламенте США, передает корреспондент УНН.
"Мы не сбрасываем с вопросов наши отношения с Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Еще раз подчеркиваю, что мы ценим двухпалатную и двухпартийную поддержку, которая у нас сегодня есть. Но мы будем продолжать, и в ближайшее время, буквально завтра-послезавтра, вы получите новый пример. Я не хочу спойлерить, но это будет новый пример спикерского сотрудничества на уровне того, как надо продвигать интересы Украины в Конгрессе Соединенных Штатов Америки", - сказал Стефанчук на конференции "Украина. Год 2024".
Напомним
13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. Значительная часть этих средств, а именно более 60 млрд, предназначены именно для Украины. Однако, в Палате представителей этот законопроект нет единодушной поддержки, в частности, против него выступил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
Без принятия Палатой представителей законопроект не сможет быть подписан президентом США и не вступит в силу. Сейчас Палата представителей на перерыве до 28 февраля.
Стефанчук анонсировал событие, которое подтвердит продвижение интересов Украины в Конгрессе США
Председатель ВР сообщил, что в ближайшее время появится новый пример межпарламентского сотрудничества для продвижения интересов Украины в Конгрессе США.
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