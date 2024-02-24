Стефанчук и премьер Бельгии обсудили оборонные вопросы и дальнейшую поддержку Украины
Киев • УНН
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо обсудили во время встречи продолжение военной и финансовой поддержки Украины.
Председатель ВР Руслан Стефанчук и премьер-министр Бельгии Александер де Кроо обсудили оборонные вопросы и дальнейшую поддержку Украины на политическом и финансовом уровнях, передает УНН.
Важно чувствовать поддержку друзей, партнеров и союзников, среди которых, безусловно, Королевство Бельгия. Во время двусторонней встречи с премьер-министром Александером де Кроо поблагодарил Бельгию за продолжение предоставления важной военной помощи Украине с первых дней полномасштабного вторжения. Обсудили оборонные вопросы и дальнейшую поддержку на политическом и финансовом уровнях
Стефанчук выразил благодарность Бельгии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС за то, что решительная поддержка Украины является одним из приоритетных пунктов бельгийского председательства.
Напомним,
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо во время выступления в ВР отметил, что нужно делать больше для поддержки Украины.
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Стефанчук и премьер Бельгии обсудили оборонные вопросы и дальнейшую поддержку Украины
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо обсудили во время встречи продолжение военной и финансовой поддержки Украины.
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