Стефанчук та премʼєр Бельгії обговорили оборонні питання й подальшу підтримку України
Київ • УНН
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо обговорили під час зустрічі продовження військової та фінансової підтримки України.
Голова ВР Руслан Стефанчук та премʼєр-міністр Бельгії Александер де Кроо обговорили оборонні питання й подальшу підтримку України на політичному і фінансовому рівнях, передає УНН.
Важливо відчувати підтримку друзів, партнерів та союзників, серед яких, безумовно, Королівство Бельгія. Під час двосторонньої зустрічі з премʼєр-міністром Александером де Кроо подякував Бельгії за продовження надання важливої військової допомоги Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. Обговорили оборонні питання й подальшу підтримку на політичному і фінансовому рівнях
Стефанчук висловив вдячність Бельгії, яка нині головує у Раді ЄС за те, що рішуча підтримка України є одним із пріоритетних пунктів бельгійського головування.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо під час виступу у ВР наголосив, що потрібно робити більше для підтримки України.
Формат зустрічей з президенткою Єврокомісії та премʼєром Бельгії підкреслює пріоритет у відносинах з ЄС на цей рік – Зеленський24.02.24, 20:26 • 27931 перегляд