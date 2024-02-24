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Стефанчук та премʼєр Бельгії обговорили оборонні питання й подальшу підтримку України

Київ • УНН

 • 33056 перегляди

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо обговорили під час зустрічі продовження військової та фінансової підтримки України.

Стефанчук та премʼєр Бельгії обговорили оборонні питання й подальшу підтримку України

Голова ВР Руслан Стефанчук та премʼєр-міністр Бельгії Александер де Кроо обговорили оборонні питання й подальшу підтримку України  на політичному і фінансовому рівнях, передає УНН.

Важливо відчувати підтримку друзів, партнерів та союзників, серед яких, безумовно, Королівство Бельгія. Під час двосторонньої зустрічі з премʼєр-міністром  Александером де Кроо подякував Бельгії за продовження надання важливої військової допомоги Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. Обговорили оборонні питання й подальшу підтримку на політичному і фінансовому рівнях

- написав Стефанчук у Facebook.

Стефанчук висловив вдячність Бельгії, яка нині  головує у Раді ЄС за те, що рішуча підтримка України є одним із пріоритетних пунктів бельгійського головування.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо під час виступу у ВР наголосив, що потрібно робити більше для підтримки України.

Формат зустрічей з президенткою Єврокомісії та премʼєром Бельгії підкреслює пріоритет у відносинах з ЄС на цей рік – Зеленський24.02.24, 20:26 • 27931 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Рада Європейського Союзу
Руслан Стефанчук
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