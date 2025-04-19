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Стартовал второй раунд ядерных переговоров Иран-США в Риме: известны детали

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Иран и США начали второй раунд переговоров по ядерной программе в Риме. Делегации возглавляют Стив Виткофф от США и Аббас Аракчи от Ирана при посредничестве Омана.

Стартовал второй раунд ядерных переговоров Иран-США в Риме: известны детали

Иран и США начали в субботу второй раунд переговоров по ядерной программе Тегерана. Об этом пишет издание Axios, передает УНН.

Проходит второй раунд американо-иранских ядерных переговоров, на этот раз в Риме, делегации возглавляют посланник президента Трампа Стив Виткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 

- пишет издание.

Переговоры начались незадолго до полудня по местному времени в резиденции посла Омана в дипломатическом квартале Рима.

Аракчи прибыл первым после короткой поездки от посольства Ирана. Кортеж Виткоффа прибыл на 30 минут позже. Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди также присутствует в качестве главного посредника.

Напомним

Иран сообщил Соединенным Штатам на переговорах на прошлой неделе, что готов принять некоторые ограничения на обогащение урана, но ему нужны четкие гарантии, что президент США Дональд Трамп снова не откажется от ядерной сделки.

Павел Башинский

Павел Башинский

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