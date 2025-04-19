Стартував другий раунд ядерних переговорів Іран-США у Римі: відомі деталі
Київ • УНН
Іран і США розпочали другий раунд переговорів щодо ядерної програми в Римі. Делегації очолюють Стів Віткофф від США та Аббас Аракчі від Ірану за посередництва Оману.
Іран і США почали в суботу другий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана. Про це пише видання Axios, передає УНН.
Відбувається другий раунд американо-іранських ядерних переговорів, цього разу в Римі, делегації очолюють посланник президента Трампа Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі
Переговори розпочалися незадовго до полудня за місцевим часом у резиденції посла Оману в дипломатичному кварталі Риму.
Аракчі прибув першим після короткої поїздки від посольства Ірану. Кортеж Віткова прибув на 30 хвилин пізніше. Міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді також присутній в ролі головного посередника.
Нагадаємо
Іран повідомив Сполучені Штати на переговорах минулого тижня, що готовий прийняти деякі обмеження на збагачення урану, але йому потрібні чіткі гарантії, що президент США Дональд Трамп знову не відмовиться від ядерної угоди.