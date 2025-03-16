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США заплатят Сальвадору $6 млн за содержание 300 членов венесуэльской банды в тюрьме

Киев • УНН

 • 17149 просмотра

Администрация Трампа заключила соглашение с Сальвадором о размещении 300 членов венесуэльской банды в тюрьме. Вашингтон заплатит 6 миллионов долларов за год содержания задержанных.

США заплатят Сальвадору $6 млн за содержание 300 членов венесуэльской банды в тюрьме

Администрация президента США Дональда Трампа заключила соглашение с правительством Сальвадора о размещении около 300 подозреваемых членов венесуэльской банды Tren de Aragua в тюрьме центральноамериканской страны. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Согласно информации, за это Вашингтон заплатит Сальвадору 6 миллионов долларов за один год содержания задержанных. Это стало одним из первых случаев, когда страна региона согласилась принимать мигрантов, задержанных в Соединенных Штатах.

Решение было принято после переговоров между президентом Сальвадора Найибом Букеле и госсекретарем США Марко Рубио. Тюрьма, куда поместят подозреваемых, известна суровыми условиями содержания и является частью масштабной кампании Букеле против организованной преступности. С 2022 года его правительство арестовало более 84 000 человек, часто без судебного разбирательства, что вызвало критику со стороны правозащитников.

Остается неясным, как именно администрация Трампа идентифицировала этих лиц как членов Tren de Aragua. Банда, возникшая в венесуэльской тюрьме, расширила свою деятельность в нескольких странах Латинской Америки. Во время президентской кампании Трамп неоднократно использовал ее как пример угрозы нелегальной миграции, а в прошлом месяце официально признал Tren de Aragua иностранной террористической организацией.

По данным Министерства юстиции США, среди переданных в Сальвадор заключенных есть лица, обвиняемые в тяжких преступлениях. Один из них, Сезар Элисео Сорто Амайя был осужден за двойное убийство в Сальвадоре до того, как его задержали во время нелегального пересечения границы США. Еще одного заключенного администрация Джо Байдена идентифицировала как одного из лидеров банды MS-13.

Официальный Сан-Сальвадор пока не предоставил комментариев относительно соглашения. В то же время правительство Венесуэлы отрицает существование Tren de Aragua, заявляя о ликвидации банды. Власти нескольких стран сообщают об арестах ее членов, тогда как Каракас продолжает отказываться принимать депортированных из США, за исключением отдельных случаев.

За последние недели около 350 венесуэльцев были высланы на родину, в том числе 180 человек, которые провели до 16 дней на военно-морской базе США в Гуантанамо. Правительство Трампа заявляло, что они принадлежат к Tren de Aragua, однако конкретных доказательств в подтверждение этого не было представлено.

Официальный Каракас пока не прокомментировал договоренность между США и Сальвадором.

Трамп заявил, что Венесуэла согласилась принять своих граждан, депортированных из США01.02.25, 21:13 • 39606 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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