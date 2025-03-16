США заплатить Сальвадору $6 млн за утримання 300 членів венесуельської банди у в'язниці

Адміністрація президента США Дональда Трампа уклала угоду з урядом Сальвадору про розміщення близько 300 підозрюваних членів венесуельської банди Tren de Aragua у в’язниці центральноамериканської країни. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, за це Вашингтон заплатить Сальвадору 6 мільйонів доларів за один рік утримання затриманих. Це стало одним із перших випадків, коли країна регіону погодилася приймати мігрантів, затриманих у Сполучених Штатах.

Рішення було ухвалене після переговорів між президентом Сальвадору Найібом Букеле та держсекретарем США Марко Рубіо. В’язниця, куди помістять підозрюваних, відома суворими умовами утримання та є частиною масштабної кампанії Букеле проти організованої злочинності. З 2022 року його уряд заарештував понад 84 000 осіб, часто без судового розгляду, що викликало критику з боку правозахисників.

Залишається незрозумілим, як саме адміністрація Трампа ідентифікувала цих осіб як членів Tren de Aragua. Банда, що виникла у венесуельській в’язниці, розширила свою діяльність у кількох країнах Латинської Америки. Під час президентської кампанії Трамп неодноразово використовував її як приклад загрози нелегальної міграції, а минулого місяця офіційно визнав Tren de Aragua іноземною терористичною організацією.

За даними Міністерства юстиції США, серед переданих до Сальвадору ув’язнених є особи, звинувачені у тяжких злочинах. Один із них, Сезар Елісео Сорто Амайя був засуджений за подвійне вбивство в Сальвадорі до того, як його затримали під час нелегального перетину кордону США. Ще одного в’язня адміністрація Джо Байдена ідентифікувала як одного з лідерів банди MS-13.

Офіційний Сан-Сальвадор поки не надав коментарів щодо угоди. Водночас уряд Венесуели заперечує існування Tren de Aragua, заявляючи про ліквідацію банди. Влада кількох країн повідомляє про арешти її членів, тоді як Каракас продовжує відмовлятися приймати депортованих із США, за винятком окремих випадків.

За останні тижні близько 350 венесуельців були вислані на батьківщину, зокрема 180 осіб, які провели до 16 днів на військово-морській базі США в Гуантанамо. Уряд Трампа заявляв, що вони належать до Tren de Aragua, проте конкретних доказів на підтвердження цього не було представлено.

Офіційний Каракас поки не прокоментував домовленість між США та Сальвадором.

Трамп заявив, що Венесуела погодилася прийняти своїх громадян, депортованих зі США