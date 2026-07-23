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США впервые с начала нового витка ударов по Ирану применили бомбардировщик B-1 - Axios

Киев • УНН

 • 1332 просмотра

Американские военные использовали стратегический бомбардировщик B-1 для удара по целям Корпуса стражей исламской революции в Иране. Это первый случай применения такого самолета с момента возобновления боевых действий 12 дней назад.

США впервые с начала нового витка ударов по Ирану применили бомбардировщик B-1 - Axios
war.gov

Во вторник американские военные использовали дальний стратегический бомбардировщик B-1 для удара по целям Корпуса стражей исламской революции в Иране, со ссылкой на слова официальных лиц США сообщает Axios, пишет УНН.

Это был первый случай применения США бомбардировщика B-1 с момента возобновления боевых действий с Ираном 12 дней назад

- говорится в публикации.

Использование бомбардировщиков B-1, которые могут нести два десятка бомб весом 900 кг или десятки крылатых ракет, как отмечается, сигнализировало о значительной эскалации и расширении военной кампании США. B-1 может летать быстрее скорости звука на малых высотах, неся при этом самую большую бомбовую нагрузку среди всех типов бомбардировщиков.

На фоне длительного наращивания военной силы США в регионе президент США Дональд Трамп все еще рассматривает возможность возвращения к крупным боевым операциям против Ирана. Американские и израильские официальные лица говорят, что это может произойти в течение нескольких дней.

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B-1 начал свою миссию с авиабазы в Великобритании и был замечен на веб-сайтах онлайн-отслеживания самолетов.

Центральное командование США (CENTCOM) в своем заявлении во вторник не объявило о миссии B-1 по нанесению ударов в тот день.

Непонятно, что атаковал B-1 и была ли эта масштабная миссия эффективнее других ударов за последние несколько дней, указывает издание.

США провели несколько миссий B-1 во время операции "Эпическая ярость" (Epic Fury), нанеся удары по ракетным базам, командным центрам, складам оружия и системам противовоздушной обороны.

Несмотря на расширение ударов США, иранский режим, похоже, не изменил своей позиции по Ормузскому проливу. И он до сих пор совершает атаки на американские базы в регионе, отмечает издание.

Некоторые представители оборонного ведомства США утверждают, что военный потенциал Ирана вокруг Ормузского пролива "почти отсутствует", но другие говорят, что Иран все еще способен атаковать корабли в этом районе.

В среду президент Трамп угрожал бомбить мосты и электростанции, в частности в Тегеране, если Иран атакует больше судов в Ормузском проливе. Иран ответил угрозами инфраструктуре стран Персидского залива, союзных США.

Также в среду повстанцы-хуситы впервые атаковали саудовские суда после объявления блокады саудовских портов.

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Должностное лицо Министерства обороны США заявило, что атаки хуситов, после месяцев почти полного отсутствия участия в войне, могут быть мотивированы Ираном.

Чиновник сказал, что Иран хочет использовать хуситов для создания нового фронта в Красном море в дополнение к Персидскому заливу и для создания давления на еще один критически важный международный маршрут доставки нефти.

В среду несколько коммерческих судов, проходивших через Красное море, изменили курс, чтобы избежать прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив, опасаясь нападений хуситов.

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По словам осведомленных источников, официальные лица США заявили, что катарские посредники все еще ведут переговоры с американскими, иранскими и оманскими чиновниками, чтобы попытаться достичь нового соглашения о разблокировании Ормузского пролива и прекращении боевых действий.

Один региональный источник сообщил, что иранское руководство не приняло последнее предложение, выдвинутое посредниками.

Непонятно, сколько времени Трамп потратит на дипломатические усилия. "По ним так сильно бьют, и они хотят заключить сделку", – сказал Трамп в своей речи в Джорджии в среду вечером.

"Но я говорю, что они не готовы заключать сделку, потому что каждый раз, когда они заключают сделку, они хотят ее изменить. Они не готовы. Они будут готовы очень скоро", - добавил он.

Юлия Шрамко

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