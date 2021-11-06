США ведет переговоры с ЕС из-за российских войск у границ Украины - Süddeutsche Zeitung

30 октября о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила The Washington Post.

Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.

31 Октября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон внимательно следит за ситуацией в Украине на фоне сообщений о новом скопления российских войск на границе страны.

6 ноября американское издание CNN сообщило, что глава ЦРУ отправился в Москву, чтобы предупредить Кремль о контроле ситуации на границе Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Конгрессмен США призвал Байдена поставить Украине оружие из-за ситуации на границе с РФ

В свою очередь, в Минобороны Украины сообщили, что по состоянию на начало ноября этого года возле украинской границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточено группировки войск общей численностью около 90 тысяч человек. В частности, в оборонном ведомстве добавили, что российских войск возле Украины станет больше.

Впрочем, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала заявил, что наращивание российских войск у границ Украины нет и не было.