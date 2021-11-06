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США ведет переговоры с ЕС из-за российских войск у границ Украины - Süddeutsche Zeitung

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. США обратились к Европейской службы внешних связей, ряда стран Евросоюза и Великобритании из-за скопления российского военного контингента у границ Украины. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники, передает УНН.

США ведет переговоры с ЕС из-за российских войск у границ Украины - Süddeutsche Zeitung

Детали

По данным газеты, Вашингтон обратился в Европейскую службу внешних связей, а также Министерство иностранных дел ФРГ, Франции и Великобритании. “Причина (обращение) — концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации”, — говорится в публикации.

Американское посольство в Берлине отказалось комментировать изданию содержание дипломатических контактов. В то же время представитель дипмиссии заявил, что “непоколебимая поддержка США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины перед российской агрессией” не должна вызывать сомнений.

По словам собеседников газеты, этот шаг США был на фоне крайне агрессивной риторики российской власти. По данным издания, американская сторона поделилась с европейскими коллегами сведениями о передвижении российских войск.

Suddeutsche Zeitung пишет, что этому предшествовала беседа президента США Джо Байдена с исполняющим обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита G20, во время которой Байден призвал Меркель усилить давление на Россию в связи с газопроводом “Северный поток — 2”.

Контекст

30 октября о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила The Washington Post.

Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.

31 Октября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон внимательно следит за ситуацией в Украине на фоне сообщений о новом скопления российских войск на границе страны.

6 ноября американское издание CNN сообщило, что глава ЦРУ отправился в Москву, чтобы предупредить Кремль о контроле ситуации на границе Украины.

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В свою очередь, в Минобороны Украины сообщили, что по состоянию на начало ноября этого года возле украинской границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточено группировки войск общей численностью около 90 тысяч человек. В частности, в оборонном ведомстве добавили, что российских войск возле Украины станет больше.

Впрочем, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала заявил, что наращивание российских войск у границ Украины нет и не было.

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