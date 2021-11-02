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Politico опублікувало знімки російських військ біля кордонів України

Київ • УНН

 • 50157 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Видання Politico опублікувало супутникові знімки, які підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною, передає УНН.

Politico опублікувало знімки російських військ біля кордонів України

Деталі

Знімки було зроблено у понеділок, 1 листопада, компанією Maxar Technologies, зазначає газета. На них, за даними видання, видно скупчення військової техніки, зокрема танків, поблизу міста Єльня Смоленської області (межує з Білорусією, від України відокремлюється лише Брянською областю).

Як пише Politico, посилаючись на дані британського видання Jane’s, що спеціалізується на військовій тематиці, техніка 4-ї танкової дивізії Росії була переміщена в райони навколо Брянська і Курська, недалеко від північного кордону України. Підрозділи оснащені бойовими танками Т-80У та самохідними артилерійськими установками. “У цьому районі також була помічена частина 1-ї гвардійської танкової армії”, — стверджує в публікації.

Jane’s зазначає, що ці підрозділи “призначені для проведення операцій на всіх рівнях — від боротьби із повстанцями до механізованих бойових дій”. Розгортання “знаменує собою явне відхилення від стандартної схеми навчання 1-ї гвардійської танкової армії”, яка зазвичай проводиться під Москвою, заявляють у британському виданні.

Нагадаємо

Наприкінці минулого тижня про стягування російських військових до кордону з Україною повідомила The Washington Post. Американські та європейські чиновники заявили виданню, що бачать “незвичайні переміщення техніки та військових на західному фланзі Росії” та почали фіксувати це після завершення російсько-білоруських навчань “Захід-2021”, що відбулися з 10 по 15 вересня. У матеріалі наголошується, що пересування військ відбувається на тлі того, що Росія зайняла більш жорстку позицію щодо України, а конфлікт у Донбасі “увійшов у нову стадію”.

Контекст

Востаннє російська влада стягувала військовослужбовців до українського кордону на початку весни 2021 року. Київ та країни Заходу заявили про загрозу безпеці України, а президент Володимир Зеленський назвав дії Росії “грою м’язами”.

1 листопада глава російського МЗС Сергій Лавров звинуватив Київ у спробі створити “провокаційну ситуацію” на Донбасі та втягнути Москву у бойові дії в регіоні. На що в українському зовнішньополітичному відомстві відповіли, що Україна намагається втягнути Росію в дипломатичний процес, а не в “силові дії”.

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