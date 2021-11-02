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Politico опубликовало снимки российских войск у границ Украины

Киев • УНН

 • 50157 просмотра

КИЕВ. 2 Ноября. УНН. Издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной, передает УНН.

Politico опубликовало снимки российских войск у границ Украины

Детали

Снимки были сделаны в понедельник, 1 ноября, компанией Maxar Technologies, отмечает газета. На них, по данным издания, видно скопление военной техники, в частности танков, вблизи города Ельня Смоленской области (граничит с Белоруссией, от Украины отделяется лишь Брянской областью).

Как пишет Politico, ссылаясь на данные британского издания Jane’s, специализирующееся на военной тематике, техника 4-й танковой дивизии России была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины. Подразделения оснащены боевыми танками Т-80У и самоходными артиллерийскими установками. “В этом районе также была замечена часть 1-й гвардейской танковой армии”, — утверждает в публикации.

Jane’s отмечает, что эти подразделения предназначены для проведения операций на всех уровнях — от борьбы с повстанцами к механизированных боевых действий“. Развертывание “знаменует собой явное отклонение от стандартной схемы обучения 1-й гвардейской танковой армии”, которая обычно проводится под Москвой, заявляют в британском издании.

Напомним

В конце прошлой недели о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила The Washington Post. Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт в Донбассе “вошел в новую стадию”.

Контекст

Последний раз российская власть взимала военнослужащих украинской границы в начале весны2021 года. Киев и страны Запада заявили об угрозе безопасности Украины, а президент Владимир Зеленский назвал действия России “игрой мускулами”.

1 ноября глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Киев в попытке создать “провокационную ситуацию” на Донбассе и втянуть Москву в боевые действия в регионе. На что в украинском внешнеполитическом ведомстве ответили, что Украина пытается втянуть Россию в дипломатический процесс, а не в “силовые действия”.

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