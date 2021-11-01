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Україна намагається втягнути Росію в дипломатичний процес, а не в “силові дії” – МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Україна постійно пропонує кроки задля зрушення з місця мирного врегулювання на Донбасі, а Російська Федерація ігнорує їх під різними приводами. Про це заявив в коментарі УНН речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи заяви російського міністра.

Україна намагається втягнути Росію в дипломатичний процес, а не в “силові дії” – МЗС

Цитата

“Україна намагається втягнути Росію в дипломатичний процес. За сім років мешканці тимчасово окупованих територій Донбасу вже побачили достатньо російських силових дій, горя і розрухи. Саме тому наша держава постійно пропонує кроки задля зрушення з місця мирного врегулювання. А Російська Федерація ігнорує їх під різними приводами”, - сказав Ніколенко.

“Закликаємо РФ нарешті припинити мислити категоріями війни. Очікуємо на добросовісне виконання нею домовленостей саміту лідерів Нормандського формату, досягнутих в Парижі в грудні 2019 року”, - наголосив дипломат.

Деталі

Зокрема, з його слів, мова про відведення сил і засобів від лінії розмежування, дотримання режиму припинення вогню, розблокування роботи КПВВ, гарантування безпечного і надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України, зокрема й на тимчасово окупованій території, та виконання інших положень підсумкового документа.

Україна прагне миру, справедливості і поваги до міжнародного права, наголошує Ніколенко.

Цитата

“Ми готові до подальшої зустрічі в Нормандському форматі без передумов, аби рухатися далі. Сподіваємо, що на таку зустріч погодиться і Росія. Водночас українська сторона залишає за собою право відповіді на наступальні дії, обстріли, збройні провокації, як це передбачено додатковими заходами з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року”, - підкреслив речник МЗС.

Контекст

Глава МЗС РФ Сергій Лавров раніше заявив, що Росія нібито спостерігає спроби української влади "створити провокаційну ситуацію та втягнути Москву в силові дії".

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