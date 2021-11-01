Украина пытается втянуть Россию в дипломатический процесс, а не в “силовые действия” - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украина постоянно предлагает шаги для сдвига с места мирного урегулирования на Донбассе, а Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами. Об этом заявил в комментарии УНН спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя заявления российского министра.
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“Украина пытается втянуть Россию в дипломатический процесс. За семь лет жители временно оккупированных территорий Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги для сдвига с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами”, - сказал Николенко.
“Призываем РФ наконец прекратить мыслить категориями войны. Ожидаем добросовестное выполнения ею договоренностей саммита лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже в декабре 2019 года”, - подчеркнул дипломат.
Детали
В частности, по его словам, речь об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдение режима прекращения огня, разблокирование работы КПВВ, обеспечение безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины, в том числе и на временно оккупированной территории, и выполнения других положений итогового документа.
Украина стремится к миру, справедливости и уважению к международному праву, отмечает Николенко.
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“Мы готовы к дальнейшей встрече в Нормандском формате без предпосылок, чтобы двигаться дальше. Надеемся, что на такую встречу согласится и Россия. В то же время украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года”, - подчеркнул спикер МИД.
Контекст
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия якобы наблюдает попытки украинской власти "создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия".